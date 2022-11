OSW: Chersoń wciąż zagrożony, może podzielić los Mariupola

Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Wilk uważa, że wycofanie się Rosjan z Chersonia nie oznacza, że miasto jest bezpieczne. Możliwe, że będzie celem zmasowanych ataków rosyjskiej artylerii, wręcz równane z ziemią - jak Mariupol, a ludność trzeba będzie ewakuować w głąb Ukrainy

Jego zdaniem dla Rosjan była to jedyna rozsądna decyzja. Zabezpieczenie logistyczne oddziałów na prawym brzegu Dniepru stawało się coraz trudniejsze ze względu na skuteczny ostrzał przepraw przez wojska ukraińskie, możliwy przede wszystkim dzięki wyrzutniom HIMARS.

Dodał, że dla Rosjan oczywiście wizerunkowo jest to spektakularna porażka.

Chersoń był największym z miast dopiero co wcielonych do Federacji Rosyjskiej i jedyną nowo zajętą stolicą obwodu. Mam jednak wrażenie, że Moskwa do swojego wizerunku przykłada coraz mniejszą wagę - przekazał Andrzej Wilk. Zwrócił też uwagę, że ciężar tej wizerunkowej porażki przerzucono w Rosji na wojskowych, próbując stworzyć wrażenie, że była to dowódców, a nie polityków decyzja.