Chersoń. Ukraina: Ewakuacja cywilów to osłona odwrotu Rosji

Ogłoszona przez kolaboracyjne władze ewakuacja cywilów z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, ma osłonić odwrót rosyjskich wojsk z tej części regionu; ludność cywilna odegra tam rolę żywej tarczy - ostrzegła w czwartek rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk

To, co (najeźdźcy) kombinują z tą ewakuacją, jest dla wszystkich niezrozumiałe. Ich stałą praktyką pozostaje jednak ukrywanie się za plecami ludności cywilnej. Boją się, są przerażeni. Rozumieją, że natarcie naszych wojsk jest nieuniknione. (…) (Rosjanie) próbują się gdzieś skryć i przeorganizować swoją obronę, ponieważ (ich siły) nie radzą sobie z (ukraińską) ofensywą na prawym brzegu (Dniepru). Starają się przenieść na lewy brzeg, gdzie, we własnym mniemaniu, będą bezpieczniejsi. Ciągną za sobą cywilów w celu stworzenia dużego skupiska ludzi - wyjaśniła Humeniuk, cytowana przez agencję Ukrinform.