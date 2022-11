Wiceprezes PKO BP: Niebawem Metaverse głównym kanałem komunikacji

Metaverse będzie za 5-7 lat głównym kanałem komunikacji banków z klientami, ocenia wiceprezes PKO BP Artur Kurcweil

Już dziś widzimy w tej technologii potencjał do przeprowadzenia szkoleń i organizacji eventów - powiedział Kurcweil podczas konferencji IT@Bank.

Przypomniał, że PKO BP już rozpoczął działania w Metaverse - na początku października przeniósł PKO Rotundę do świata wirtualnego i uruchomił swoją pierwszą placówkę w metaświecie. Ta obecność w Metaverse ma bankowi posłużyć do zdobywania doświadczenia i testowania rozwiązań technologicznych, które posłużą mu do rozwoju nowego kanału komunikacji z klientami oraz jego wykorzystania biznesowego w dalszej przyszłości.

Mocno wierzę w to, że za 5-7 lat będzie głównym kanałem komunikacji banków z klientami - podkreślił wiceprezes.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

ISBnews, mw