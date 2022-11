Waloryzacja 500 Plus? Co Polacy o tym sądzą? Najnowsze wyniki badań

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Finansów, nasze społeczeństwo w sposób ostrożny podchodzi do kwestii waloryzacji świadczenia 500+ i jednocześnie popiera priorytet polityki prorodzinnej.

Jakie są społecznych oczekiwania związane z polityką prorodzinną oraz ze świadczeniem wypłacanymi w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”? Na przełomie października i listopada tego roku badania na ten temat przeprowadził Instytut Finansów we współpracy z Agencją Badawczą PBS.

Najważniejszy wniosek płynący z analiz to ten, że 63 proc. społeczeństwa popiera wagę polityki prorodzinnej, zaś w kwestii potencjalnej waloryzacji świadczenia 500+ Polacy podzieleni są na dwie niemal równe grupy. Według 43 proc. respondentów świadczenie to nie powinno ulec zwiększeniu, zaś 42 proc. popiera jego waloryzację.

Poziom akceptacji dla zwiększenia świadczenia 500+ spada wraz ze wzrostem dochodów indywidualnych. Waloryzacja najmniej akceptowana jest przez osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie – w tej grupie odrzuca ją 65 proc. respondentów. Najbardziej akceptowana jest zaś przez osoby zarabiające do 3010 zł brutto miesięcznie (49 proc. popierających). Pomysł waloryzacji najchętniej popierają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata (w tej grupie 47 proc. popierających) oraz powyżej 65 roku życia (46 proc. popierających). Najmniejsze poparcie dla waloryzacji wykazały osoby najmłodsze (15-34 lata)

Taki rozkład poparcia dla waloryzacji 500+ wśród grup zarobkowych nie zaskakuje. Dla osób mniej zarabiających świadczenie to ma istotniejsze miejsce w budżetach domowych i w sposób zdecydowany przyczynia się do wyrównywania szans dzieci. Przyczyn niskiego poparcia waloryzacji 500+ wśród osób najmłodszych możemy poszukiwać w ich wierze we własne siły na rynku pracy, a także w odkładaniu decyzji o posiadaniu dzieci. W 2020 r. przeciętny wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosił w Polsce 28,7 lat” -– tłumaczy dr Katarzyna Obłąkowska, kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów.

Czy należy zwaloryzować 500 Plus? / autor: Instytut Finansów

Przeprowadzone przez Instytut Finansów i PBS badania pokazują, że polskie społeczeństwo popiera wagę polityki prorodzinnej.

Odpowiadając na pytanie o opinię o wysokości wydatków publicznych w Polsce na świadczenia prorodzinne, 34 proc. osób wskazało, że są one zbyt niskie, a 29 proc., że są odpowiednie. Tylko 29 proc. uważało, że są zbyt wysokie.

Polacy dostrzegają wpływ polityki rodzinnej na życie polskiego społeczeństwa. Zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci jest oczywistym osiągnięciem programu 500+. Polityka ta to przecież również wspieranie rodziców w łączeniu roli matki i ojca z pracą zawodową, a także rozwój dziecka do lat trzech” – wskazuje dr Obłąkowska.

Warto wskazać jeszcze jeden ważny wniosek płynący z badań Instytutu Finansów. Pokazują one, że mediana oczekiwań społecznych w zakresie waloryzacji świadczenia 500+ wynosi 25 proc. To oznacza, że oczekiwania społeczne w tym względzie wychodzą naprzeciw utracie wartości bieżącej 500+, która obecnie w porównaniu z momentem wprowadzenia świadczenia jest niższa o 35,83%. Dziś ta wartość to de facto 368 zł.

Jak spełnienie oczekiwań społecznych w tym zakresie wpłynęłoby na budżet państwa?

Podniesienie wartości świadczenia 500+ o 25 proc., czyli do kwoty 625 PLN na dziecko, oznaczałoby ok. 10 miliardów złotych dodatkowych wydatków budżetu państwa w 2023 r. Zaś waloryzacja o 36 proc. (jako wskaźnik skumulowanej inflacji z lat 2016-2022), czyli do kwoty 680 zł, oznaczałaby dodatkowy wydatek dla budżetu rzędu 14,5 miliarda zł.

Instytut Finansów/gr