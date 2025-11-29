Globalna polityka przy dystrybutorze: ceny paliw hamują

W mijającym tygodniu średnia cena oleju napędowego wzrosła symbolicznie o 1 gr na litrze, osiągając 6,26 zł - przekazało biuro Reflex. Litr benzyny Pb95 staniał o 4 gr do 5,88 zł, a cena litra gazu LPG spadła o 1 grosz do 2,66 zł.

W ocenie ekspertów obecne ceny paliw w dużej mierze kształtowane są przez politykę międzynarodową. „Jeszcze przed tygodniem wydawało się, że nowe tegoroczne maksima cen diesla są w zasięgu ręki. Powrót negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy wyraźnie zmienił sytuację na europejskim i krajowym rynku paliw. Koniec listopada przynosi więc dobre informacje dla kierowców” - zauważono w komunikacie serwisu Reflex.

Na rynku detalicznym wyhamowały podwyżki cen diesla

Z przekazanych przez analityków danych wynika, że na krajowym rynku detalicznym wyhamowały podwyżki cen diesla. Średnia krajowa cena oleju napędowego wzrosła w skali tygodnia o 1 gr na litrze do 6,26 zł. Benzyna Pb95 staniała w ciągu tygodnia o 4 gr na litrze do średniego poziomu 5,88 zł. Z kolei litr autogazu staniał o 1 gr do 2,66 zł.

Benzyna tanieje w hurcie

Hurtowe ceny benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 21-28 listopada spadły o 107 zł za m sześc., natomiast diesla o 248 zł za m sześc. Jak zauważono w komunikacie, poziom hurtowych cen benzyny Pb95 jest najniższy od 23 października, a diesla - od 30 października.

„Pierwszy tydzień grudnia może przynieść dalszy spadek średnich detalicznych cen benzyny Pb95 o około 4 gr/l. Potanieć powinien również olej napędowy. Średnia krajowa cena diesla może spaść około 7 gr/l do poziomu 6,19 zł/l” - prognozuje Reflex.

