Francja wpłaci 6, a Austria 3,8 mln euro na "ziarno z Ukrainy"

Francja jest gotowa przekazać 6 milionów euro na pomoc Ukrainie w transporcie żywności do Jemenu i Sudanu w ramach nowego planu Światowego Programu Żywnościowego, poinformował w sobotę na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. Na ten sam cel Austria wyasygnuje 3,8 mln euro

Najbardziej bezbronne kraje nie mogą płacić ceny za wojnę, której nie chciały. Francja, podobnie jak Ukraina i wszyscy nasi partnerzy, zdecydowała się, jak zawsze, na okazanie solidarności poprzez działanie, oświadczył Macron w filmie opublikowanym na Twitterze w odpowiedzi na apel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ogłoszony w sobotę w Kijowie w ramach szczytu Ziarno z Ukrainy.

Ukraina podczas tego szczytu zorganizowanego w Kijowie w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru zaproponowała wysłanie około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, z przeznaczeniem dla jej mieszkańców zagrożonych głodem i suszą.

Austria: przekażemy 3,8 mln euro na inicjatywę „Ziarno z Ukrainy”

Austria wspiera inicjatywę „Ziarno z Ukrainy” i przeznacza 3,8 mln euro na dostawy ukraińskiego zboża dla potrzebujących w Etiopii i Sudanie, poinformował w sobotę minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg na swoim Twitterze.

Używanie głodu jako broni nie ma miejsca na tym świecie i nie powinno być akceptowane – napisał Schallenberg.

Austriacki minister spraw zagranicznych podkreślił, że nawet po 276 dniach agresywnej wojny z Ukrainą Rosja nie cofa się przed cynicznym użyciem głodu i energii jako broni przeciwko narodowi ukraińskiemu i światu.

Dziewięć miesięcy ciągłego i ukierunkowanego ostrzału ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej rakietami i dronami kamikaze spowodowało niewiarygodne ludzkie cierpienie i zniszczenia na Ukrainie. Jednocześnie agresywna wojna Rosji grozi pogrążeniem milionów najsłabszych ludzi na świecie w biedzie, głodzie i długach – zaznaczył Schallenberg.

Minister wspomniał też o milionach ukraińskich kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy zginęli w czasie Wielkiego Głodu w latach 1932-1933. Podkreślił w związku z tym, że kierownictwo sowieckie nie ceniło ludzkiego życia i godność.

Dzisiaj widzimy to samo. Nigdy nie zapomnimy okrucieństw popełnionych 90 lat temu. I musimy zapewnić, że odpowiedzialni za dzisiejsze okrucieństwa zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – podkreślił w swym wpisie austriacki minister spraw zagranicznych.

Ukraina w 90. rocznicę rozpoczęcia Hołodomoru zaproponowała inicjatywę „Ziarno z Ukrainy”, w ramach której do połowy przyszłego roku planuje się wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.

PAP/mt