Bezrobocie stanęło w miejscu

Szacowana stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pod koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 868,3 tys. bezrobotnych, o 2,2 tys. więcej niż we wrześniu.

Według wstępnych szacunków ministerstwa pracy stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 5,6 proc. Najniższe bezrobocie zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższe – w podkarpackim (9,0 proc.).

W porównaniu z wrześniem br. wskaźnik bezrobocia nie zmienił się w dziewięciu województwach, wzrósł o 0,1–0,2 p. proc. w pięciu, a w dwóch (podlaskim i świętokrzyskim) zanotowano niewielki spadek.

868,3 tys. osób bezrobotnych

Jak podało MRPiPS, na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 868,3 tys. osób bezrobotnych, czyli o 2,2 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

„Pomimo niewielkiego wzrostu liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych dynamika tego wzrostu wyraźnie wyhamowuje. Od września obserwowany jest spadek tempa przyrostu liczby bezrobotnych, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji na rynku pracy po okresie zwiększonej rotacji zatrudnienia” – wskazał resort.

W październiku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, co oznacza spadek o 14 proc. w ujęciu miesięcznym. Według MRPiPS spadek ten może wynikać z niższej aktywności rekrutacyjnej firm oraz sezonowego ograniczenia nowych ofert zatrudnienia.

Najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w październiku (ponad tysiąc) przeznaczonych było dla pracowników biurowych, sprzedawców, magazynierów i pracowników produkcji.

Według danych Eurostatu we wrześniu 2025 r. stopa bezrobocia w Polsce, liczona według definicji unijnej, wyniosła 3,2 proc. – bez zmian względem sierpnia. Polska utrzymuje się tym samym w czołówce krajów o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Pierwszą pozycję zajęły Malta i Czechy, z wynikiem 3,0 proc., a kolejną Słowenia (3,1 proc.).

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Tusk zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki”

Europa coraz bliżej cyfrowego pieniądza

Podatek cukrowy uderzy w sadowników