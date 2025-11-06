Prezes NBP postawi szampana: inflacja wkrótce w celu!

W tym roku stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego zostały obniżone o łącznie 150 punktów bazowych; to istotne łagodzenie polityki pieniężnej. Inflacja w ciągu dwóch najbliższych lat powinna utrzymywać się na poziomie zgodnym z celem NBP, czyli 2,5 proc. (+/- 1 p.p.) - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

„Przypomnę, że łącznie w 2025 r. obniżyliśmy stopy aż o 150 punktów bazowych. Bez wątpienia jest to istotne złagodzenie polityki pieniężnej, które zmniejsza obciążenia kredytobiorców, ogranicza koszty obsługi długu publicznego oraz wspiera wzrost gospodarczy” - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Adam Glapiński.

Jak dodał, cykl obniżek możliwy był dzięki „całej sekwencji trafnych decyzji Narodowego Banku Polskiego”.

„Zaczęliśmy od dobrze skalibrowanej reakcji na zewnętrzne szoki inflacyjne, co nie spotkało się w naszym kraju z powszechną akceptacją (…) Przez utrzymywanie stóp procentowych później odpowiednio długo na bardzo restrykcyjnym poziomie, aż do (…) tego roku, czyli do okresu właściwych decyzji o stopniowym obniżeniu stóp - podkreślił szef NBP. Jego zdaniem, wszystkie te decyzje i czynności działy się „w stosownym czasie, w stosownym tempie”.

Szef banku centralnego ocenił jednocześnie, że nie zawsze były to łatwe decyzje, podejmowane pod „ogromną presją polityczną, medialną itd.”. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że udało się „bezbłędnie” przeprowadzić te decyzje, gdyż - jak przyznał - mogły zdarzyć się błędy.

Sytuacja była niezwykle dynamiczna i trudna. Począwszy od okresu przed pandemią, potem pandemia, dramatyczne wydarzenia, potem agresja rosyjska i rewolucja surowców energetycznych. Trudne to przewidzenia szoki - ocenił i spuentował, że „łatwo było się pomylić”.

Inflacja może już za miesiąc w celu inflacyjnym NBP

Z naszej najnowszej projekcji wynika, że także w przyszłym roku inflacja może być niższa niż dotychczas oczekiwaliśmy. I to pomimo uwzględnienia w projekcji listopadowej niższych stóp procentowych. To wynika z całego szeregu różnego czynników zewnętrznych, które korzystnie się układają - powiedział szef NBP.

Zatem w całym horyzoncie projekcji, mniej więcej ok. dwóch lat, inflacja powinna utrzymywać się na poziomie zgodnym z celem NBP, czyli 2,5 proc. (+/- 1 p.p.) - dodał.

Glapiński wskazał, że pozwoliło to podjąć Radzie Polityki Pieniężnej w środę decyzję o obniżce stóp procentowych, „w pełni zgodną” z dążeniem RPP do „trwałego stabilizowania inflacji” na poziomie celu NBP. Zwrócił też uwagę, że kolejną pozytywną informacją są „dobre dane o koniunkturze”.

Szef banku centralnego przypomniał, że zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, październikowa inflacja obniżyła się do 2,8 proc., co jest „zasadniczo zgodne” z celem NBP i „przybliża się do tego celu znacząco”. - Jesteśmy już u progu, bardzo blisko tego celu, prawie że w celu - zaznaczył. Zwrócił przy tym uwagę, że równie ważne jest i bardzo cieszy to, że według wstępnych szacunków „po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna” obniżyła się także inflacja bazowa.

Rada dalej będzie działać tak, by utrwalić niską inflację. W tej chwili naszym celem jest utrzymanie stabilności cen. Myślę, że bardzo bliski jest moment - może przyszły miesiąc, kiedy będziemy dokładnie w celu inflacyjnym, czyli 2,5 proc. - powiedział Glapiński podczas czwartkowej konferencji.

Glapiński stwierdził, że choć w zakładzie pracy jakim jest Narodowy Bank Polski spożywanie alkoholu jest zabronione, ale taki sukces będzie uczczony lampką szampana.

Polityka pieniężna NBP wspiera budżet. Oszczędności 20 mld zł w dwa lata

Obniżki stóp procentowych NBP redukują koszty obsługi polskiego zadłużenia o ponad 20 mld zł w ciągu dwóch lat – poinformował Adam Glapiński. Jak dodał, polityka pieniężna jednocześnie sprzyja spadkowi inflacji i wspiera wzrost gospodarczy.

Według symulacji Narodowego Banku Polskiego obniżka stóp procentowych o 150 pb, to, co dokonaliśmy w całej sekwencji, o której mówię (…) redukuje koszty obsługi zadłużenia polskiego o ponad 20 mld zł w ciągu pierwszych dwóch lat - powiedział podczas konferencji prasowej prezes NBP.

Glapiński podkreślił, że gospodarka Polski rośnie w solidnym tempie, wspieranym przez obniżki stóp procentowych NBP, które pobudzają akcję kredytową i ożywienie gospodarcze.

–Widać to w tej chwili w ożywieniu akcji kredytowej, która stopniowo rośnie w każdym segmencie rynku – mówił Glapiński.

Wskazał, że dane makroekonomiczne, takie jak wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, są korzystne, a polityka pieniężna banku sprzyja obniżaniu inflacji i jednocześnie wspiera aktywność gospodarczą.

Dodał, że NBP spodziewa się przyspieszenia inwestycji, które mają zwiększać potencjał gospodarki bez podbijania inflacji.

