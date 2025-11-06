Dwa w jedno. „Odpowiedź na zmiany świata przestępczego”

W strukturach policji powstanie Narodowe Biuro Śledcze. Zostanie stworzone z połączonych Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - poinformowała w czwartek Komenda Główna Policji.

„Powołanie Narodowego Biura Śledczego jest odpowiedzią na zmieniający się świat przestępczy, w którym zorganizowana przestępczość coraz częściej działa w cyberprzestrzeni” - wyjaśniła policja.

Dodała, że również działania dywersyjne oraz akcje sabotażu powodują konieczność utworzenia takiej jednostki.

Pracami powołanego zespołu pokieruje nadinsp. dr Tomasz Michułka, zastępca Komendanta Głównego Policji, nadzorujący pion kryminalny.

„Nowo powstałe biuro przejmie zadania obu wymienionych jednostek, dodatkowo zajmować się będzie zorganizowanymi formami przestępstw korupcyjnych” - wyjaśniła policja.

Takie połączenia jednostek zdarzały się już wcześniej. W 2000 roku połączone zostały dwa biura Komendy Głównej Policji, tj. Biuro do walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biuro do walki z Przestępczością Narkotykową i utworzone zostało Centralne Biuro Śledcze.

Równolegle z powołaniem Narodowego Biura Śledczego w Komendzie Głównej Policji powstanie Biuro do walki z Cyberprzestępczością oraz rozbudowane zostanie dotychczasowe Biuro do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, w którym nacisk zostanie położony na walkę z korupcją.

Jednocześnie analogicznie w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości oraz wzmocnione zostaną komórki do zwalczania korupcji.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Tusk zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki”

Europa coraz bliżej cyfrowego pieniądza

Podatek cukrowy uderzy w sadowników