Rewolucyjny kredyt dla firm! „Oprocentowanie aktualizowane codziennie"

Bank Pekao jako pierwszy wprowadza kredyt oparty na nowym wskaźniku, tj. POLSTR (Polish Short Term Rate). ING Bank Śląski przekazał PAP, że o ewentualnych zmianach oferty będzie komunikował w momencie ich wprowadzania. Natomiast PKO BP wprowadzi takie kredyty prawdopodobnie w przyszłym roku.

Bank Pekao w czwartek przekazał, że jako pierwszy bank w Polsce wprowadza do oferty kredyt w rachunku bieżącym oparty na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR. Wprowadzone rozwiązanie ma otworzyć „nowy etap w ofercie finansowania przedsiębiorstw, zapewniając im elastyczny dostęp do kapitału w oparciu o rynkową, codziennie aktualizowaną stopę procentową”. Produkt ma być skierowany do firm z segmentu MŚP oraz korporacji i być oparty na zmiennym oprocentowaniu na podstawie POLSTR 1M Stopa Składana, powiększone o marżę banku - poinformował bank. Oprocentowanie ma być aktualizowane codziennie.

Praktyczna różnica między WIBOR a POLSTR

Obecny wskaźnik WIBOR oparty jest na transakcjach między bankami dot. depozytów z przyszłym terminem zakończenia oraz na prognozach. POLSTR z kolei ma bazować na zapadłych depozytach overnight (krótkoterminowych depozytach na jedną noc - PAP), których oprocentowanie będzie specjalnie przeliczane, co oznacza, że nie będzie opierał się na prognozach.

Nowy instrument w planach banków

ING Bank Śląski na pytania PAP o wprowadzenie do oferty banku kredytów opartych na POLSTR odpowiedział, że uczestniczy w pracach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, która opracowała nowy wskaźnik. „O zmianach wynikających z prac NGR bank będzie komunikował się z rynkiem w czasie ewentualnych zmian ofertowych” - zastrzegł jednocześnie bank.

Z kolei wiceprezes PKO Banku Polskiego Krzysztof Dresler przekazał PAP, że bank planuje wprowadzić kredyty oparte o wskaźnik POLSTR zgodnie z harmonogramami i rekomendacjami Narodowej Grupy Roboczej. Spytany, kiedy takie kredyty mogą pojawić się w ofercie banku odparł, że „prawdopodobnie w przyszłym roku„.

Nowy wskaźnik referencyjny dla polskiego rynku

Prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego rozpoczęły się w 2022 r. Pierwotnie reforma miała się zakończyć w roku 2024, ale potem wydłużono termin do końca roku 2025, a obecnie planuje się zakończyć zmianę w roku 2027.

Wcześniej Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (KS NGR) wybrał inny indeks, o nazwie WIRON, który był oparty o depozyty instytucji finansowych oraz dużych firm. W ubiegłym roku został dokonany przegląd propozycji indeksów i podjęto decyzję o rezygnacji z WIRON-u. Docelowym wskaźnikiem referencyjnym został POLSTR (Polish Short Term Rate), który bazuje na depozytach niezabezpieczonych instytucji kredytowych i instytucji finansowych.

PAP, sek

