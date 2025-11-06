Złoto Glapińskiego. Czy jest bezpieczne?

Złoto należące do Narodowego Banku Polskiego ma być docelowo przechowywane w trzech równych częściach: w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - przekazał w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że złoto przechowywane za granicą jest regularnie kontrolowane przez pracowników banku.

Docelowo trzecia część posiadanego przez NBP złota ma być przechowywana w Polsce, a pozostałe dwie trzecie w równych częściach w Nowym Jorku i Londynie. Glapiński zwrócił jednak uwagę, że sprowadzenie kruszcu do kraju jest „technicznie trudne do przeprowadzenia, ponieważ złoto kupuje się w Londynie”. Dodał, że złoto przechowywane w zagranicznych skarbcach jest kontrolowane przez pracowników NBP.

Nasi ludzie z Narodowego Banku Polskiego, eksperci jeżdżą regularnie do Nowego Jorku i Londynu, biorą sztaby do ręki i sprawdzają materialnie. Będę cisnął, żeby jedna trzecia była u nas. Może bank, kiedy jeszcze będę miał kadencję, podejmie decyzję, żeby to było więcej - powiedział Glapiński podczas czwartkowej konferencji.

»» O złocie w skarbcu NBP czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. Jest 520 ton i będzie dużo więcej!

Glapiński: w NBP nie będzie żadnego eksperymentu z kryptowalutami

Prezes NBP zapewnił również, że bank nie będzie lokować rezerw w kryptowalutach.

„Żadnego eksperymentu nie będziemy robić. Oczywiście kryptowaluty dają możliwość wysokiego zysku. Każdy indywidualnie może takie ryzykowne decyzje podejmować, ale banki centralne nie są od ryzyka, nie są od zysków, tylko od stabilności i bezpieczeństwa” - podkreślił.

We wrześniu prezes NBP poinformował, że bank centralny podjął decyzję o podwyższeniu udziału złota w aktywach rezerwowych do poziomu 30 proc. Przekazał, że NBP ma zasoby złota przekraczające 520 ton, a ich wartość wynosi ok. 240 mld zł, co stanowi obecnie 25 proc. wszystkich rezerw NBP.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Tusk zgodził się na zaoranie polskiej gospodarki”

Europa coraz bliżej cyfrowego pieniądza

Podatek cukrowy uderzy w sadowników