Jutro pojawi się ważny prezydencki projekt ustawy

Prezydent Karol Nawrocki w piątek przedstawi zapowiedziany w kampanii wyborczej projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc. - zapowiedział w czwartek na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

„Prezydent Karol Nawrocki przedstawi jutro kolejny projekt zapowiedziany w kampanii wyborczej. Zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury, Prezydent RP zaprezentuje projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy” - napisał Szefernaker.

Obietnica jeszcze z czasów kampanii wyborczej

Karol Nawrocki złożył taką deklarację jeszcze jako kandydat na prezydenta na spotkaniu z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.

6 sierpnia Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada.

PAP, sek

