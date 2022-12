Obligacje BGK na giełdzie w Luksemburgu

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości nominalnej 200 mln euro zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg).

Do obrotu dopuszczono 2 tys. obligacji o nominalnej wartości 100 tys. euro każda. Nominalna wartość emisji to 200 mln euro. Są to papiery o stałym kuponie wynoszącym 4,4 proc. p.a. płatnym co rok. Termin zapadalności to 31 października 2025 r.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to 5 grudnia 2022 r.

Agencja ratingowa Fitch Ratings Limited przyznała dla wyemitowanej serii obligacji rating na poziomie A- z perspektywą stabilną.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

