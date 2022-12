KNF: zalecenia w sprawie polityki dywidendowej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o przyjęciu we wtorek stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, TFI, PTE oraz domów maklerskich w 2023 r. Każdy z sektorów otrzyma zalecenia w formie pisma Przewodniczącego KNF.

Bezpośrednim celem polityki dywidendowej KNF jest zapewnienie stabilności polskiego sektora finansowego poprzez dostosowywanie bazy kapitałowej podmiotów nadzorowanych do poziomu ponoszonego przez nie ryzyka oraz ochrona odbiorców usług finansowych tych podmiotów - przypomniała Komisja.

Jak podała KNF w komunikacie, Komisja uznała za konieczne, aby w 2023 r. kwotę do wysokości 50 proc. zysku z 2022 r. mogły wypłacić jedynie banki komercyjne, które spełniają wszystkie wskazane warunki: nie realizują programu naprawczego, są pozytywnie oceniane w ramach Badania i Oceny Nadzorczej, oraz wykazujące poziom dźwigni finansowej na poziomie wyższym niż 5 proc., posiadające współczynnik kapitału podstawowego Tier I nie niższy niż wymagane minimum 4,5 proc. plus 56,25 proc. wymóg P2R (Pillar II Requirement) i wymóg wymóg połączonego bufora, posiadające współczynnik kapitału Tier I nie niższy niż wymagane minimum 6 proc. plus 75 proc. wymóg P2R oraz wymóg połączonego bufora, a dodatkowo posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum: 8 proc. plus wymóg P2R plus wymóg połączonego bufora.

Zgodnie z decyzją KNF, kwotę do wysokości 75 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 50 proc. z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

Kwotę do wysokości 100 proc. zysku z 2022 r. mogą wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie kryteria do wypłaty 75 proc., a także których portfel należności od sektora niefinansowego charakteryzuje się dobrą jakością kredytową - udział NPL, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, na poziomie nieprzewyższającym 5 proc.

Z kolei dla banków posiadających istotny portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, stopę dywidendy należy dodatkowo skorygować zgodnie z szeregiem kryteriów. Pierwsze bazuje na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.

Dla banków z udziałem powyżej 5 proc. wymagana jest korekta stopy dywidendy o 20 p.p.; banki z udziałem powyżej 10 proc. mają skorygować stopę dywidendy o 40 p.p.; banki z udziałem powyżej 20 proc. mają wprowadzić korektę stopy dywidendy o 60 p.p.; a banki z udziałem powyżej 30 proc. - o 100 p.p.

Drugie kryterium bazuje na udziale kredytów udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych. Banki z udziałem powyżej 20 proc. mają skorygować stopę dywidendy o 30 p.p.; dla banków z udziałem powyżej 50 proc. korekta stopy dywidendy ma wynieść 50 p.p.

Łączna wartość korekty jest sumą korekt wynikających z obu kryteriów - wskazała KNF.

Komisja uznała także za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od jej wyniku.

PAP/RO