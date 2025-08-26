PERSONALIA
Nowy zastępca szefa KNF. Zajmie się rynkiem kapitałowym
Premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego , przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, powołał z dniem 1 września 2025 roku Dariusza Adamskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Dariusz Adamski będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym UKNF – przekazał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski
Dariusz Adamski jest profesorem prawa związanym z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie i zarządzaniu gospodarczym oraz finansowym. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendysta programu badawczego Europejskiego Banku Centralnego oraz Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Bankowego we Frankfurcie nad Menem, a także członek Komitetu Doradczego EMU Lab w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
Autor wielu publikacji oraz promotor doktoratów z zakresu rynku finansowego. Częsty prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych. W latach 2024-2025 dyrektor Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów – podano w informacji Komisji.
Materiały prasowe KNF, oprac. Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Zamkną główny dworzec kolejowy stolicy! Na tydzień
Kujmy u Trumpa żelazo, póki gorące
Rozwój OZE to prosta droga do braków energii
»»Zboże z Ukrainy zalewa nasz rynek. Gdzie jest rząd? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.