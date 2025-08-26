Nowy zastępca szefa KNF. Zajmie się rynkiem kapitałowym

Premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego , przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, powołał z dniem 1 września 2025 roku Dariusza Adamskiego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Dariusz Adamski będzie odpowiedzialny w Urzędzie KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym UKNF – przekazał rzecznik UKNF Jacek Barszczewski

Dariusz Adamski jest profesorem prawa związanym z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie i zarządzaniu gospodarczym oraz finansowym. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendysta programu badawczego Europejskiego Banku Centralnego oraz Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Członek Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Bankowego we Frankfurcie nad Menem, a także członek Komitetu Doradczego EMU Lab w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji

Autor wielu publikacji oraz promotor doktoratów z zakresu rynku finansowego. Częsty prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych. W latach 2024-2025 dyrektor Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów – podano w informacji Komisji.

Materiały prasowe KNF, oprac. Sek

