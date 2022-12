Komisja PE skontroluje, na co Hiszpania wydaje środki

Parlament Europejski zapowiedział wysłanie do Hiszpanii w lutym specjalnej misji, która ma sprawdzić wydatkowanie środków unijnych, w tym przyznanych temu krajowi z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Choć komisja kontroli budżetowej PE zapewnia o rutynowych działaniach, to po raz pierwszy kontrola obejmie pakiet Next Generation EU - podkreśla dziennik „ABC”

Hiszpania otrzymała dotąd 31 mld euro z przeznaczeniem na reformy i inwestycje po pandemii Covid-19. Komisja budżetowa PE chce się zwłaszcza dowiedzieć, na co została wydana pierwsza transza środków - 11,5 mld euro, którą Hiszpania otrzymała pod koniec 2021 roku.

W połowie października rząd Hiszpanii przyjął dymisję szefowej zarządzającej środkami Next Generation w tym kraju Rocio Frutos Ibor po polemice związanej z problemami z brakiem przejrzystości i ryzykiem niedotrzymania umowy z Brukselą. Frutos Ibor wskazywała na trudności w kontrolowaniu wydatkowania pieniędzy w związku z brakiem operacyjnego system audytu i kontroli funduszy, tzw. Coffee, który - zgodnie z obietnicą rządu - miał ruszyć w trzecim kwartale 2021 roku.

Według „ABC”, po wypłaceniu Hiszpanii pierwszej transzy z funduszu Next Generation na odbudowę po pandemii sprawdzono, czy rząd przeprowadza reformy, ale nie sprawdzono, czy dokonuje inwestycji. Trybunał Obrachunkowy UE wskazał na brak rygorystycznego monitorowania reform.

Audytorzy PE spotkają się zarówno z Frutos Ibor, jak i z obecnym dyrektorem generalnym zarządzającym środkami Jorge Fabrą. Zgodnie z kalendarzem prac, komisja kontroli budżetowej PE będzie rozmawiała z ministrami i sekretarzami stanu rządu w Madrycie w celu skontrolowania wydatkowanych pieniędzy, a także spotka się z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców CEOE i związków zawodowych, a także banku Santander i firmy konsultingowej EY.

Przewodnicząca komisji kontroli budżetowej PE, niemiecka deputowana z Europejskiej Partii Ludowej Monika Hohlmeier już pod koniec października ostro skrytykowała urzędników unijnych za powolność w monitorowaniu środków przekazanych Hiszpanii w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy - informował dziennik „El Mundo”.

„Nie mam pojęcia, na co są wydawane te pieniądze - powiedziała Hohlmeier podczas posiedzenia komisji kontroli budżetowej w Brukseli. - To jest nie do zaakceptowania”. „Kiedy nam przyniosą dokumenty wykazujące, na co przeznaczają pieniądze?” - zapytała zwracając się do dyrektorów generalnych w Komisji Europejskiej Maartena Verweya i Celine Gauer. - „Musimy wiedzieć, na co wydaje pieniądze Hiszpania, bo w ogóle nie mamy takiej informacji” - dodała eurodeputowana.

Czytaj też: Hiszpania. Rozbito grupę piorącą pieniądze na tzw. „słupy”

PAP/KG