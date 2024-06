Bruksela skontroluje, jak Kijów wydaje pieniądze

Kontrolę nad tym, jak Ukraina wydaje 50 mld euro wsparcia z UE, będzie sprawować Rada Audytowa powołana przy Komisji Europejskiej. Będzie ona działać do połowy 2028 r., a w jej skład wejdzie trzech unijnych audytorów.

Ustanowienie Rady Audytowej umożliwi Kijowowi złożenie pierwszego wniosku o płatność z Instrumentu na rzecz Ukrainy.

50 mld euro

Instrument został przyjęty przez wszystkie kraje UE w celu zapewnienia Ukrainie stałego źródła wsparcia do 2027 r. Kijów do tego czasu ma otrzymać 50 mld euro, z czego 33 mld euro będą stanowić pożyczki, a 17 mld euro – dotacje.

»»Czytaj tutaj: W latach 2021-2027 Ukraina otrzyma 50 mld euro

W poniedziałek w Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja KE powołująca Radę Audytową. Bez niej Ukraina nie mogłaby złożyć wniosku o pierwszą płatność w ramach tzw. Planu Ukrainy.

Plan dla Ukrainy

W planie - jak informuje KE - położono nacisk na reformy strukturalne i inwestycje w sektorach o największym potencjale wzrostu. Plan zakłada też usprawnienia w administracji publicznej oraz walkę z korupcją i nadużyciami finansowymi. Od jego realizacji będą uzależnione kolejne wypłaty środków przez KE.

Rada Audytowa będzie monitorować, jak Ukraina wykorzystuje unijne środki. Ma sygnalizować problemy i słabości w ukraińskim systemie po to, by uniknąć nadużyć finansowych, korupcji, konfliktów interesów i innych nieprawidłowości.

Według szacunków KE, jeżeli wszystkie reformy i inwestycje zostaną zrealizowane, do 2027 r. ukraiński PKB może wzrosnąć o 6,2 proc., a do 2040 r. o 14,2 proc., a dług może zmaleć do 2033 r. o 10 punktów proc.

Jaka rada?

W skład Rady Audytowej wejdzie trzech członków. Będą to obywatele UE wybrani na dwuletnią, odnawialną kadencję. Nabór przeprowadzi KE. Rada będzie mieć siedzibę w Brukseli, ale w ciągu roku ma złożyć co najmniej sześć wizyt na Ukrainie, o ile pozwolą na to okoliczności.

Radę Audytową będzie wspomagać sekretariat z siedzibą w Kijowie, który będzie otrzymywał instrukcje i wytyczne z Brukseli. W skład sekretariatu wejdą specjaliści w dziedzinie zarządzania i kontroli, audytu i innych dziedzin wiedzy specjalistycznej.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:*

Na nic protesty rolników. Zielony Ład trzyma się mocno

Duński tunel pod Bałtykiem. Budują go Polacy

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Ale cios! Port w Gdańsku zdegradowany