Argentyna eliminuje w karnych Holandię z półfinału (4:3)

W rzutach karnych Argentyna pokonała Holandię 4:3 i to ona przeszła do półfinału mistrzostw świata w Katarze. Przy stanie 1:0 dla Argentyny nastawiła się ona na przetrwanie do ostatniego gwizdka i została za to skarcona

Argentyna awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. W piątkowym ćwierćfinale w rzutach karnych pokonała Holandię 4-3. Po 90 minutach był remis 2:2. W meczu o finał „Albicelestes” zmierzą się z Chorwacją, która kilka godzin wcześniej także po rzutach karnych wyeliminowała Brazylię.

Od początku spotkania zarysowała się przewaga Argentyny. W 35. minucie po ładnym podaniu Lionela Messiego w dogodnej sytuacji znalazł się Nahuel Molina i dał swojej drużynie prowadzenie.

Holandia śmielej zaatakowała dopiero po 80. minucie. W 83. oddała pierwszy celny strzał w meczu i od razu do bramki. Argentyna nastawiła się na przetrwanie do ostatniego gwizdka i została za to skarcona. Po remisie w dogrywce 2:2 meczy rozstrzygnęły dopiero rzuty karne.

1/4 finału: Holandia - Argentyna 2:2 po dogrywce (2:2, 0:1), karne 3-4

Bramki: 0:1 Nahuel Molina (35), 0:2 Lionel Messi (73-karny), 1:2 Wout Weghorst (83-głową), 2:2 Wout Weghorst (90+11).

Żółta kartka - Holandia: Jurrien Timber, Wout Weghorst, Memphis Depay, Steven Berghuis, Virgil van Dijk, Steven Bergwijn. Argentyna: Marcos Acuna, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Leandro Paredes, Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Gonzalo Montiel, German Pezzella.

Sędzia: Antonio Mateu (Hiszpania). Widzów 88 966.

Holandia: Andries Noppert - Daley Blind (64. Luuk de Jong), Nathan Ake, Virgil van Dijk, Jurrien Timber, Denzel Dumfries - Marten de Roon (46. Teun Koopmeiners), Frenkie de Jong, Memphis Depay (78. Wout Weghorst) - Cody Gakpo (113. Noa Lang), Steven Bergwijn (46. Steven Berghuis).

Argentyna: Emiliano Martinez - Nahuel Molina (106. Gonzalo Montiel), Cristian Romero (78. German Pezzella), Lisandro Martinez (112. Angel Di Maria), Nicolas Otamendi, Marcos Acuna (78. Nicolas Tagliafico) - Rodrigo De Paul (66. Leandro Paredes), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez - Julian Alvarez (82. Lautaro Martinez), Lionel Messi.

Czytaj też: Pentagon: USA wzmocnią siły na Litwie, Łotwie i w Estonii

PAP/mt