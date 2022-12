PKN ORLEN wspiera Centrum Zdrowia Dziecka

PKN ORLEN wsparł Instytut „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” darowizną w wysokości 1,5 mln zł, która umożliwiła zakup pojazdu do transportu dzieci na radioterapię „Onkobus” oraz stworzenie przyjaznego dla pacjentów miejsca do jednodniowej hospitalizacji w czasie specjalistycznej diagnostyki medycznej. Koncern od wielu lat pomaga placówce. Do tej pory podarował Instytutowi m.in. nowoczesne aparaty do pomiaru ciśnienia krwi u noworodków i dzieci, samochód na potrzeby transportu pacjentów objętych opieką medyczną oraz pokrył zapotrzebowanie na paliwo dla karetek.

–Jako firma odpowiedzialna społecznie jesteśmy blisko ludzi i poprzez naszą fundację realizujemy wiele ważnych społecznie inicjatyw. Wsparcie dla Centrum Zdrowia Dziecka jest szczególnie istotne, bo dotyczy dzieci i stwarzania im możliwości powrotu do zdrowia. Od 2018 r. na rzecz tej placówki przekazaliśmy blisko 2 mln złotych. – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Fundacja ORLEN zakupiła dla Kliniki Onkologii w Instytucie „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” nowoczesny i bezpieczny pojazd, którym dzieci będą transportowane na radioterapię. W Klinice Onkologii każdego roku przyjmowanych jest do leczenia od 180 do 220 przypadków z nowym zachorowaniem. Stanowi to więcej niż 1/5 wszystkich nowotworów litych leczonych w Polsce.

–Jesteśmy niezmiernie wdzięczni PKN ORLEN i Fundacji ORLEN za wieloletnią pomoc dla naszego Instytutu. Oprócz wsparcia materialnego i finansowego, każdego roku możemy liczyć również na organizację wydarzeń specjalnych dla naszych dzieci oraz akcje wolontariatu. W tym roku udało nam się wspólnie zrealizować dwa duże projekty, które mają ogromny wpływ na komfort, bezpieczeństwo i poprawę samopoczucia dzieci oraz ich opiekunów w trakcie pobytu w szpitalu. – dr n. med. Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka”

Dzięki wsparciu PKN ORLEN i jej korporacyjnej Fundacji w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” powstało również miejsce jednodniowej hospitalizacji do przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki medycznej związanej ze schorzeniami układu pokarmowego. Z nowej pracowni w ciągu miesiąca będzie korzystać około 400 pacjentów. Przestrzeń ta jest przyjazna zarówno dla małych pacjentów, jak i personelu medycznego, stanowią ją m.in. poczekalnia, gabinety lekarskie czy specjalistyczny gabinet zabiegowy. Na ścianach pomieszczeń pojawiły się kolorowe grafiki, które pomagają w oswojeniu się dzieci z pobytem w szpitalu, odwracając ich uwagę i zmniejszając stres związany z badaniami. Otwarciu tej części pracowni towarzyszyła wizyta kierowców rajdowych ORLEN Team – Jakuba Przygońskiego i Mikołaja Marczyka, którzy swoimi opowiadaniami zabrali dzieci w świat rajdowych emocji. Były też upominki i naklejki „dzielny pacjent” z wizerunkami sportowców oraz autografami.

–Staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby szpitala. Zależy nam na tym, by hospitalizacja małych pacjentów i wizyty w poradniach specjalistycznych odbywały się w komfortowych, przyjaznych warunkach. Obok wsparcia finansowego, pomagają też nasi wolontariusze, którzy uporządkowali teren zielony wokół Instytutu oraz odnowili plac zabaw dla małych pacjentów. – powiedziała Marta Soluch, członkini zarządu Fundacji ORLEN

Od 2018 do 2021 roku Fundacja ORLEN przekazała ponad 310 mln zł w formie darowizn na różne szlachetne akcje, w tym m.in. na cele dotyczące ochrony zdrowia polskiego społeczeństwa.

