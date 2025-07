Arbuzy i melony z.. polskich upraw

Klimat zmienił się już na tyle, że w naszym kraju coraz lepiej mają się uprawy arbuzów i melonów. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2020 roku areał ich upraw wzrósł prawie dwudziestokrotnie (!), osiągając niemal 700 hektarów.

Jak pisze portal warzywa.pl, w bieżącym sezonie, czyli w 2025 roku, uprawa arbuzów osiągnęła rekordową powierzchnię – 667,36 ha. Oznacza to przyrost o 331,20 ha (+98,52%) w porównaniu do 2024 roku. Można więc śmiało stwierdzić, że popularność gatunku rośnie w szybkim tempie i to z pewnością nie ostatnie słowo.

Plantacja arbuzów. ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / autor: Pixabay

Ważną rolę w tym projekcie odgrywa gospodarstwo prowadzone przez Karolinę i Artura Sowińskich. Plantatorzy, którzy po wielu latach zrezygnowali z uprawy papryki, postanowili udowodnić, że tak ciepłolubne rośliny, jak arbuz i melon da się z sukcesami uprawiać na południowym Mazowszu. I udaje im się to znakomicie.

GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa w finansach publicznych szybko się zbliża

Polacy unikają reklam w telewizji, uprawiają multiscreening

Działka po Intelu już czeka na innego technogiganta?

»»Daniel Obajtek: każda poważna inwestycja w Polsce przeszkadza Niemcom – na antenie telewizji wPolsce24!