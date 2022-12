Zmarł jeden z twórców TVN Mariusz Walter

Zmarł Mariusz Walter - dziennikarz, przedsiębiorca, producent telewizyjny, były prezes TVN, współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI - poinformował we wtorek TVN24. Walter miał 85 lat.

Walter w przeszłości był prezesem TVN oraz współzałożycielem i współwłaścicielem grupy ITI, do której należał TVN.

„Nie żyje Mariusz Walter, wielka postać polskich mediów. Wprowadzał nowatorskie pomysły. Tworzył nową jakość w mediach. Wielka strata. Rodzinie składam wyrazy współczucia” – napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 r. we Lwowie. Jego ojciec był sędzią, został podczas okupacji rozstrzelany na dziedzińcu siedziby NKWD w Kijowie. Mariusz z matką osiedli po wojnie na Śląsku. Walter studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Właśnie tam zaczął pracę w studenckim radiowęźle. Z biegiem lat doświadczenie zawodowe zbierał w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy.

W latach 70. był jednym ze znanych dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Współtwórca m.in. „Studia 2” i „Turnieju Miast”. Jego film „Pierwszy. Szósty” uhonorowano w 1971 r. nagrodą Miasta Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. W latach 1967-1983 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Roboczej.

„Mówi pan o zapisaniu się do partii? Miałem świadomość, że jeśli w tamtych czasach chcę coś zrobić w telewizji, ja nuworysz, technik budowlany, magister inżynier budownictwa. Z dość kiepskim pochodzeniem. Jeśli chcę robić to, o czym marzyłem, to muszę się uzbroić na Placu Powstańców. Uzbroić to znaczy mieć swój zespół, swój pokój, po prostu być w środku. Poprosił mnie kiedyś na rozmowę Ignacy Waniewicz (po wyrzuceniu go z Polski w 1968 r. został prezesem telewizji kanadyjskiej) i mówi: +Widzę pana jako zdolnego, młodego człowieka itd. Ale musi mieć pan świadomość, że ani ja panu nie będę mógł pomóc, ani pan sam sobie nie pomoże, jeśli pan się nie zakotwiczy w partii+” - wspominał w 2021 r. w wywiadzie dla Newsweeka.

W Telewizji Polskiej pracował do stanu wojennego, odszedł w 1982 r. Przez pewien czas wykładał na Uniwersytecie Śląskim. „Rok później poznał Jana Wejcherta - biznesmena, z którym stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także (…) TVN24. Walter i Wejchert handlowali różnymi rzeczami - od produktów spożywczych począwszy” - czytamy w jego sylwetce na stronie TVN24.

W tym samym czasie w Mariuszu Walterze kiełkowała idea powołania do życia komercyjnej stacji telewizyjnej, która byłaby konkurencją dla TVP. Pierwsze próby uzyskania koncesji skończyły się porażką. Udało się jednak odkupić regionalną krakowską stację Wisła. Przez kolejne długie miesiące szkolono ludzi, pracowano nad formułą stacji. W 1997 r. TVN dostaje w końcu koncesję na program ponadregionalny i 13 października 1997 r. o godz. 19.00 po raz pierwszy widzowie w całym kraju obejrzeli wydanie programu „Fakty” w nowej telewizji TVN. Pod rządami Mariusza Waltera Grupa ITI stała się prawdziwym imperium medialnym, które przyniosło mu fortunę.

W 2004 r. tygodnik „Wprost” umieścił Mariusza Waltera na liście 100 najbogatszych Polaków na 34. miejscu z majątkiem ocenianym na 450 mln zł. W kolejnych latach wielkość jego majątku – jak również pozycja w zestawieniu – zmieniały się.

Do 2001 r. Walter był prezesem TVN, w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 r., do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Był fanem piłki nożnej, zasiadał m.in. we władzach Legii Warszawa. W 2001 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później wyróżniony statuetką „Gwiazda Telewizji Polskiej” wręczoną z okazji 50-lecia TVP „za nowatorskie programy telewizyjne, stworzenie nowej jakości w rozrywce i publicystyce telewizyjnej”.

Mariusz Walter zmarł we wtorek w wieku 85 lat.

Czytaj też: Cukrzyca typu 1 – atak na trzustkę

PAP/kp