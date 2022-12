Innowacyjny na skalę światową schron z WAT

Posłuży nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju. Modułowy schron podwójnego przeznaczenia opracowany przy udziale naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej będzie produkowany przez polską firmę Mahton Schrony, która kupiła od uczelni licencję na wprowadzenie produktu na rynek.

Schron, który trafi do produkcji to wynik projektu Polskiego Schronu Modułowego rozwijanego przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz Michała Lorka, ówczesnego właściciela firmy budowlanej Fundament w Bydgoszczy, która wykonała prototyp schronu.

Technologie opracowywane w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują zastosowanie nie tylko w Wojsku Polskim, ale również w wielu dziedzinach polskiej gospodarki. Projektujemy, tworzymy urządzenia i innowacyjne rozwiązania, które są chętnie wdrażane do produkcji przez polskie firmy i trafiają na rynek. Nie pracujemy w izolacji, ale działamy wspólnie z innymi podmiotami, uczelniami, firmami i instytucjami, cywilnymi i wojskowymi, w ramach wspólnych przedsięwzięć i projektów, aby to, co opracowujemy było wdrażane i było przydatne naszemu społeczeństwu – podkreślił gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.