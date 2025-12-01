Pocztowy gigant ze specjalnymi zadaniami do 2035 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zdecydował, że Poczta Polska zostanie tzw. operatorem wyznaczonym na kolejne 10 lat, czyli do 2035 roku - poinformowała w poniedziałek spółka pocztowa. Oznacza to, że będzie dostarczać listy, e-doręczenia i paczki na terenie całego kraju.

Jak podała Poczta Polska, po przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu prezes UKE przedłużył Poczcie Polskiej zadanie świadczenia usług powszechnych przez kolejnych 10 lat. „Dokonuję wyboru Poczty Polskiej S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, jako operatora wyznaczonego na lata 2026-2035 (…) Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności” - napisał UKE w piśmie przesłanym spółce pocztowej.

Jak wynika z ustawy Prawo pocztowe, Poczta na zlecenie państwa będzie:

►sortować, przemieszczać i doręczać przesyłki listowe, w tym polecone i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2 kg i w różnych wymiarach,

►paczki pocztowe, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 kg, a także

►nadesłane z zagranicy paczki pocztowe o masie do 20 kg.

Ponadto operator będzie dostarczał przesyłki dla ociemniałych, a także świadczył usługi e-Doręczeń, czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), oraz usługę hybrydową PUH (Publiczna Usługa Hybrydowa), polegającą na przesyłaniu przesyłek pocztowych drogą elektroniczną, a następnie drukowaniu ich i doręczaniu w formie papierowej osobom, które nie mogą lub nie chcą korzystać z e-Doręczeń.

Przypomniano, że Poczta Polska była operatorem wyznaczonym również w latach 2016-2025.

Potencjał infrastruktury Poczty Polskiej

Poczta Polska posiada kilkadziesiąt sortowni oraz ponad 7600 placówek, w tym 4800 własnych. Dysponuje flotą liczącą 7,2 tys. pojazdów. Listonosze i kurierzy pokonują ok. 162 mln km rocznie i doręczają codziennie prawie 4 mln paczek i listów.

Poczta Polska wspólnie z instytucjami rządowymi rozbudowuje też system doręczeń elektronicznych. Aby odbierać i nadawać listy cyfrowo, wystarczy założyć skrzynkę do e-Doręczeń, by poprzez nią prowadzić korespondencję w wersji elektronicznej, np. z urzędami. A przy pomocy usługi e-Polecony Poczty Polskiej również elektronicznie nadawać korespondencję do innych osób czy firm w ramach pakietu e-Doręczeń. W systemie funkcjonuje już ponad 2 miliony skrzynek odbiorczych. 75 proc. z nich założono w tym roku.

