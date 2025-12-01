Boom kredytowy na całego!

Banki udzieliły w październiku kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 9 mld 962 mln zł, najwięcej od grudnia 2014 roku, czyli od początku statystyk na stronie banku centralnego - poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski podał, że we wrześniu banki udzieliły kredytów za 9 mld 574 mln zł. W październiku było to z kolei 9 mld 962 mln zł. W okresie styczeń-październik banki udzieliły kredytów wartych 80 mld 130 mln zł wobec 71 mld 381 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.

Bank centralny podał również, że w październiku średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosło 6,49 proc., wobec 6,60 proc. we wrześniu. W październiku 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,40 proc.

Boom także w kredytach konsumpcyjnych

W raportowanym okresie, czyli w październiku banki na cele konsumpcyjne udzieliły kredytów na 11 mld 618 mln zł (we wrześniu było to 11 mld 307 mln zł). Między styczniem a październikiem banki udzieliły z kolei kredytów wartych 112 mld 308 mln zł (w analogicznym okresie ub.r. było to 88 mld 111 mln zł).

NBP przekazał ponadto, że średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosło 11,24 proc., wobec 11,42 proc. we wrześniu. W październiku ub.r. było to 12,32 proc.

Jeśli chodzi o średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych to w październiku wyniosło ono 3,56 proc. (we wrześniu było to 3,61 proc.)

Bank centralny dodał, że jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to banki udzieliły im w październiku kredytów na 12 mld 40 mln zł, wobec 16 mld 103 mln zł we wrześniu. W okresie styczeń-październik banki udzieliły firmom kredytów wartych 132 mld 943 mln zł (w 2024 r. było to 132 mld 905 mln zł).

PAP Biznes, sek

