Firmy czarno widzą wdrożenie KSeF

Na dwa miesiące przed startem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mniej niż połowa średnich i dużych firm jest do niego przygotowana – pisze w poniedziałek „Rzeczpospolita”. Gazeta powołuje się na wyniki badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton (GT).

„Tylko 12 proc. dużych i średnich firm deklaruje, że są w pełni gotowe do dokumentowania sprzedaży z użyciem KSeF” – wynika z ankiety GT, którą przeprowadzono wśród właścicieli i członków zarządów stu dużych i średnich spółek, a której wyniki publikuje „Rz”.

Z sondażu GT wynika również, że 45 proc. ankietowanych jest „w dużym lub średnim stopniu przygotowanych na e-fakturowanie”. Reszta wskazała w odpowiedzi, że „przygotowania nie są zaawansowane”, a 14 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Gdzie są bariery dla wdrożenia KSeF?

W ankiecie pytano też przedsiębiorców o największe trudności związane z wdrażaniem KSeF. 26 proc. uczestników badania wskazało, że z pracami dostosowującymi firmową informatykę do wymogów KSeF spóźniają się dostawcy oraz odpowiedzialni za integrację systemów księgowych. Z kolei 23 proc. badanych przyznało, że problemy z dostosowaniem systemu księgowego występują po stronie ich firmy.

„Rz” przypomniała też, że ministerstwa finansów i cyfryzacji mają trzy tygodnie, by odpowiedzieć na interpelacje posłów PiS, które wpłynęły do obu resortów 20 listopada, a w których ich autorzy domagają się „odsunięcia terminu startu KSeF z powodu technicznego nieprzygotowania firm do e-fakturowania”.

PAP, sek

