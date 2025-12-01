Udana końcówka listopada

W tygodniu Święta Dziękczynienia amerykański S&P 500 zdołał odrobić niemal całość spadków z pierwszej połowy miesiąca, udowadniając, że na rynku wciąż obowiązuje zasada „kupowania dołków”. Na uwagę zasługują również metale szlachetne – złoto zyskało w piątek 2,28 proc., z kolei srebro, które wzrosło o 5,58 proc., wyznaczyło nowy rekord. Wartość prognostyczna tych zwyżek jest ograniczona ze względu na niższą aktywność inwestorów za oceanem, a także awarię systemu na CME.

Piątkowa sesja na GPW zakończyła się umiarkowanym wzrostem kluczowych indeksów – WIG20 zyskał 0,31 proc., z kolei mWIG40 oraz sWIG80 zamknęły dzień ze zwyżką odpowiednio o 0,35 proc. oraz 0,53 proc. Wśród indeksów sektorowych negatywnie wyróżniał się WIG_BANKI, który ostatecznie zakończył dzień ze zniżką o 0,61 proc.. Wprawdzie bezpośrednia reakcja sektora bankowego na podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy podwyższającej podatek CIT dla banków była umiarkowanie negatywna, niemniej dostrzegamy w tym wydarzeniu pewne pozytywy. Nie ulega wątpliwości, że podwyżka CIT-u została już uwzględniona w wycenach, natomiast zamknięcie tematu poprzez złożenie podpisu pod ustawą eliminuje niezerowe do tej pory ryzyko związane ze złożeniem przez Kancelarię Prezydenta projektu ustawy jeszcze bardziej obciążającej sektor bankowy.

Pozostając na krajowym podwórku – opublikowane w piątek wstępne dane dotyczące listopadowej inflacji po raz kolejny zaskoczyły pozytywnie. W poprzednim miesiącu wskaźnik CPI znalazł się na poziomie 2,4 proc. r/r (konsensus 2,6 proc. r/r) i naszym zdaniem otworzył drogę do kolejnej obniżki stóp procentowych, która może mieć miejsce już w tym tygodniu. Warto zwrócić uwagę, że za kolejnym zaskoczeniem ponownie stała inflacja bazowa, która według szacunków ekonomistów mogła obniżyć się nawet do 2,6 proc.-2,7 proc. r/r. Wydarzenie to sprowokowało spadek rentowności polskich obligacji skarbowych – w przypadku obligacji 10-letnich rentowność spadła do poziomów widzianych ostatnio w kwietniu.

Tymczasem za oceanem skrócona sesja przyniosła kolejny dzień wzrostów, który postawił „kropkę nad i" udanego tygodnia. Indeks S&P 500 zyskał w piątek 0,54 proc., z kolei technologiczny Nasdaq 0,65 proc. W tygodniu Święta Dziękczynienia amerykański S&P 500 zdołał odrobić niemal całość spadków z pierwszej połowy miesiąca, udowadniając, że na rynku wciąż obowiązuje zasada „kupowania dołków". Na uwagę zasługują również metale szlachetne – złoto zyskało w piątek 2,28 proc., z kolei srebro, które wzrosło o 5,58 proc., wyznaczyło nowy rekord. Wartość prognostyczna tych zwyżek jest ograniczona ze względu na niższą aktywność inwestorów za oceanem, a także awarię systemu na CME. Niemniej jednak szczególnie w przypadku srebra coraz częściej w mediach przebija się świadomość narastającego na rynku deficytu. Co ciekawe, zapasy surowca na Shanghai Futures Exchange spadły w listopadzie do najniższego poziomu od 10 lat.

W momencie pisania komentarza nastroje na parkietach azjatyckich pozostają mieszane. Indeksy takie jak Hang Seng czy Sensex znajdują się na lekkim plusie, jednak ponad 2-proc. spadek notuje Nikkei. Przecenę na rynku japońskim należy łączyć z wypowiedzią prezesa BOJ, K. Uedy, która została odebrana jako jastrzębia i budująca grunt pod grudniową podwyżkę stóp procentowych. Po bardzo udanym poprzednim tygodniu, kontrakty futures sugerują otwarcie giełd europejskich w nastrojach lekko korekcyjnych.

Patryk Pyka, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

