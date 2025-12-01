Mocne PKB, mocny złoty

PKB nam rośnie i to szybciej niż zakładano – 3,8 proc. r/r w III kwartale wzmacnia obraz odbicia popytu. Po szerokiej stronie rynku PMI Eurolandu i dzisiejszy ISM z USA – różnica dynamik może dodać paliwa dolarowi. Przed nami ciekawy tydzień, choć kursy walut startowały ostrożnie, to w ciągu sesji ruchy nabrały tempa.

PKB nam się rozpędza

Dzisiejszy odczyt PKB domyka obraz trzeciego kwartału, który okazał się nad wyraz optymistyczny. Według poniedziałkowej publikacji dynamika PKB przyspieszyła w III kw. do ok. 3,8 proc. r/r, co potwierdza odbudowę popytu krajowego po słabszym 2024 r. W tle widać typowy miks: wyraźnie odbudowała się konsumpcja prywatna (efekt realnych dochodów i niższej inflacji), inwestycje publiczne trzymają tempo dzięki projektom infrastrukturalnym, a eksport netto pozytywnie zaskakuje, mimo słabszej koniunktury przemysłowej w strefie euro. Dzisiejszy odczyt okazał się lepszy od tzw. szybkiego szacunku (3,7 proc.). Optymizm wzmacniają też szeregi historyczne: to najlepszy wynik od trzech lat i czwarty z rzędu kwartał ze wzrostem powyżej 3 proc. Reakcja złotego była stonowana, choć na wykresach widać lekkie umocnienie.

PMI znów rozczarował

Poranny pakiet wskaźników PMI potwierdza, że przemysł Eurolandu ponownie osuwa się poniżej neutralnych 50 pkt. Finałowy PMI spadł w listopadzie do 49,6 (z 50,0 w październiku), a Niemcy i Francja wypadły jeszcze słabiej (48,2 i 47,8). Firmy raportują spadek nowych zamówień i dalszą redukcję zapasów; presja kosztowa rośnie, ale część przedsiębiorstw wciąż amortyzuje ją w cenach wyrobów. Uwaga przechodzi teraz na USA: po południu poznamy PMI dla przemysłu, a kwadrans później kluczowy ISM Manufacturing. Zderzenie słabszych odczytów z Europy z potencjalnie mocniejszymi z USA powinno wspierać dolara. Mimo to na głównej parze walutowej dziś obserwujemy przewagę euro – przynajmniej do czasu publikacji danych zza oceanu.

Tydzień przed nami

Start grudnia zapowiada się intensywnie: po dzisiejszym ISM Manufacturing, w środę otrzymamy ISM dla usług. Tego samego dnia poznamy też decyzję w sprawie stóp procentowych w Polsce. W Europie w kalendarzu m.in. wtorkowa inflacja HICP, kolejne odczyty PMI oraz czwartkowa sprzedaż detaliczna, a do tego seria wystąpień bankierów centralnych, które powinny doprecyzować oczekiwania wobec EBC i BoE. Na starcie tygodnia złoty pozostaje stabilny: EUR/PLN 4,227-4,235 zł, USD/PLN 3,63-3,65 zł, a EUR/USD ~1,163$. Jeśli amerykańskie wskaźniki zaskoczą in plus, presja na EM może krótkoterminowo wzrosnąć i zanegować dzisiejsze ruchy.

Krzysztof Adamczak, analityk walutowy Walutomat.pl

