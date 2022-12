Branża przejazdów na aplikacje rozumie, że bezpieczeństwo jest kluczowe. Bolt podjął dodatkowe działania kontrolne

W obliczu potrzeby uszczelnienia procedur w przejazdach taksówkami, ustawodawca przedstawił szereg propozycji, które narzucają na platformy dodatkowe obowiązki i w ten sposób mają zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Jednak tak naprawdę tylko platformy, które znają tę branżę od podszewki, są świadome jakie rozwiązania realnie mogą wpłynąć na znaczącą poprawę sytuacji. Dlatego Bolt, jako lider na rynku przewozu osób, czuje się zobowiązany, aby być firmą, która nie tylko dostosuje się do nowych wymagań, ale też proponuje kluczowe dla bezpieczeństwa przejazdów rozwiązania i wyznacza tym samym nowe standardy dla całego sektora przewozu osób.

Jako pierwsza firma, wprowadzamy szereg tak daleko idących zmian operacyjnych, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i jakości przejazdów. Zainwestowaliśmy dodatkowe 10 mln złotych w rozwój technologii i procesów weryfikacji współpracujących z naszą platformą kierowców, w tym w otwarcie w sumie 12 Punktów Obsługi Kierowców w całej Polsce. W efekcie, po upływie okresu przejściowego, za pośrednictwem aplikacji Bolt usługi będą mogli świadczyć wyłącznie kierowcy, którzy dostosują się do wprowadzonych zmian.

Zaostrzona weryfikacja i otwarcie Punktów Obsługi Kierowców

Poprzez zaostrzenie wymogów wobec partnerskich kierowców i flot potwierdzamy, że Bolt traktuje poważnie swoje zobowiązania wobec polskich władz i lokalnej społeczności. Tylko zaufanie użytkowniczek i użytkowników pozwoli nam realizować naszą misję poprawy jakości sektora transportu taksówkami w Polsce.

Podstawową zmianą wynikającą z nowych standardów jest obowiązkowe oznakowanie samochodów, co będzie weryfikowane przez wymóg dostarczenia zdjęcia. Dla naszych użytkowniczek i użytkowników oznacza to, że wszystkie pojazdy na platformie Bolt będą oznakowane jako taksówki, co pozwoli uniknąć jakichkolwiek pomyłek.

Uruchomimy również Punkty Obsługi Kierowców. Pierwszy z nich został już otwarty w Warszawie, a kolejnych 11 powstanie w największych polskich miastach. W punktach kierowcy będą musieli przedstawić konieczne dokumenty, a specjalnie przeszkolony zespół Bolt będzie je szczegółowo weryfikował przed dodaniem do platformy.

Ważnym wyróżnikiem nowych standardów jest weryfikacja przez zespół Bolt dodatkowych dokumentów każdego kierowcy. Potwierdzeniem, że partnerzy stosują się do nowych wymagań, będzie dostarczenie kopii identyfikatora kierowcy taksówki (w miastach, w których jest to wymagane). Musi on znaleźć się w widocznym dla pasażerek i pasażerów miejscu w aucie wykonującym przejazd z aplikacją Bolt. Ponadto będziemy weryfikować, czy dany kierowca przebył odpowiednie badania psychologiczne i medyczne. Część przedstawionych rozwiązań stanowi wynik rozmów z przedstawicielami instytucji administracji publicznej, w czasie których zespół Bolt wsłuchiwał się w sugestie i oczekiwania ekspertów.

Bolt od zawsze przywiązywał uwagę do bezpieczeństwa. Dotychczas w aplikacji dostępna była rejestracja GPS każdego przejazdu, oceny kierowców przez pasażerów oraz formy aktywnego zachęcania użytkowników do weryfikowania danych samochodu i kierowcy przed rozpoczęciem przejazdu. Ponadto tylko w tym roku wprowadziliśmy tak istotne rozwiązania jak weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji, polegająca na wyrywkowym proszeniu kierowców o zrobienie sobie zdjęcia. Przeprowadziliśmy również szkolenia dla policji z naszych wewnętrznych procedur i rozwiązań, mające na celu znaczące usprawnienie współpracy z organami ścigania. Nasz partner merytoryczny - fundacja Feminoteka doradza nam w podejmowanych działaniach oraz wspiera w tworzeniu treści edukacyjnych.

Jednocześnie tą inwestycją podkreślamy, że bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowniczek i użytkowników od zawsze były naszym priorytetem i nie ustajemy w działaniach, aby te aspekty rozwijać. Z uwagą dostosowaliśmy naszą codzienną pracę do wymogów centralnych i lokalnych administracji oraz dokonaliśmy znaczących inwestycji w obszarze bezpieczeństwa, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania. Kiedy myślimy o przejazdach w kontekście bezpieczeństwa to przyświeca nam jedna główna myśl: nawet jedno zgłoszenie napastowania, to o jedno za dużo. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych przejazdów i dążymy do tego, aby każda osoba korzystająca z aplikacji Bolt czuła się bezpiecznie. Nasze działania są podyktowane ideą, że jeśli chcemy zmieniać oblicze miast, które będą przyjazne ludziom, to wszyscy musimy być częścią tej zmiany.

Autor: Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce dla wgospodarce.pl