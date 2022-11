Nowy standard w taksówkach Bolt

Zero tolerancji dla sprawców napaści to jedna z najważniejszych zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne otoczenie wokół nas

W idealnym świecie umielibyśmy przewidzieć wykroczenia i je wyeliminować. Bolt to europejska aplikacja, której misją jest uczynienie mobilności miejskiej bardziej przystępną i bezpieczną. Dlatego spółka wciąż wprowadza zmiany, inwestując środki w utworzenie nowego standardu jakości i bezpieczeństwa w przewozach taksówkowych w Polsce. Ten standard to nie tylko brak tolerancji dla łamania prawa, ale i praca nad tym, by do naruszeń nie dopuścić

Po roku pracy nad systemami informatycznymi Bolt wdrożył weryfikację kierowców w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Kierowca wyrywkowo jest proszony o wykonanie zdjęcia, które przechodzi autoryzację systemu. W razie wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje pracownik odpowiedniego zespołu. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, konto kierowcy zostaje permanentnie zablokowane.

Ten system zostanie niedługo zaostrzony przez dodatkowe procedury weryfikacji każdego kierowcy chcącego współpracować z Boltem. Firma inwestuje 10 mln zł w utworzenie 12 Punktów Obsługi Kierowców w całej Polsce. Pierwszy z nich zostanie otwarty już na początku przyszłego roku w Warszawie. Kolejnych 11 powstanie w największych polskich miastach. W punktach obsługi kierowcy będą musieli przedstawić konieczne dokumenty, a specjalnie przeszkolony zespół Bolt będzie je szczegółowo weryfikował przed dodaniem do bazy platformy. Tutaj również następuje zaostrzenie wymogów: wśród dokumentów składanych do weryfikacji musi znaleźć się kopia identyfikatora kierowcy taksówki – tego samego, który należy umieścić w widocznym miejscu w aucie wykonującym przejazd z aplikacją Bolt. Pracownicy firmy będą również sprawdzać, czy partnerski kierowca przeszedł odpowiednie badania psychologiczne i medyczne.

Kolejną zmianą wynikającą z nowych standardów jest konieczność oznakowania samochodów, która będzie weryfikowana przez obowiązkowe dostarczenie zdjęcia pojazdu. Wszystkie pojazdy na platformie Bolt będą oznakowane jako taksówki, by zapewnić użytkownikom komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Współpracujący z Bolt kierowcy oraz floty mają czas na dostarczenie dokumentów do końca br. Usługi na platformie będą mogli świadczyć tylko kierowcy, którzy zaakceptują nowe zasady działania. W ten sposób Bolt wyznacza nowy standard dla branży w Polsce.

Rola lidera na rynku przewozu osób zobowiązuje. Bezpieczeństwo i komfort naszych użytkowniczek i użytkowników od zawsze były naszym priorytetem. Z uwagą dostosowaliśmy naszą codzienną pracę do wymogów centralnych i lokalnych administracji oraz dokonaliśmy znaczących inwestycji w obszarze bezpieczeństwa, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania. Postanowiliśmy jednak pójść krok dalej, strategiczna inwestycja pozwoli nam wprowadzić prawdziwą zmianę – wyznaczyć nowy standard dla wszystkich firm z obszaru usług transportu taxi – mówił podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej na temat bezpieczeństwa Paweł Kuncicki, country manager Bolt w Polsce.

(AR)