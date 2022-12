Rzeczkowska: jest szansa na nadwyżkę w tegorocznym budżecie

Jest szansa na nadwyżkę w tegorocznym budżecie, choć z ostateczną oceną wstrzymajmy się jeszcze trochę, aż będziemy wiedzieć, jak wygląda wykonanie budżetu za 2022 r. – powiedziała w poniedziałek w Studiu PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wykonanie budżetu w 2022 r. w całości będziemy mogli podsumować dopiero w roku 2023, a więc już po upływie grudnia. Końcówka roku to okres trudny dla budżetowców i dla Ministerstwa Finansów, bo to jest czas zamykania wydatków budżetowych, ale też jest to okres podsumowywania i liczenia, gdzie mamy oszczędności w budżecie i jak te oszczędności możemy wykorzystać – powiedziała w rozmowie z PAP.PL minister finansów.

Dodała, że w tym roku zdecydowano się na rozwiązanie, w ramach którego nie będzie tzw. środków niewygasających, a więc przechodzących na kolejny rok.

Ze względu na bardzo oszczędne podchodzenie do wydatków zdecydowaliśmy, że nie ma wydatków niewygasających. Wszystkie plany wydatkowe powinny zostać zamknięte, a oszczędności jakie powstaną w budżecie, będziemy starali się przeznaczyć na najbardziej pilne potrzeby. Przypomnę, ten rok był naprawdę trudny, to rok wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego, więc rząd uruchomił programy wsparcia dla obywateli, w tym programy związane z zamrożeniem cen gazu i energii. Na to wszystko potrzebne są środki. To, co w tym roku uda się wygospodarować, na te potrzeby zostanie przekazane – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Po październiku budżet notował nadwyżkę w wysokości 27,2 mld zł.

Do tego mieliśmy 126 mld zł płynności w budżecie, czyli tych środków, które wskutek zaspokojenia potrzeb pożyczkowych za rok 2022 w budżecie się znajdują. A przypomnę, że potrzeby pożyczkowe za rok 2022 mieliśmy pokryte w całości w sierpniu. Wszystkie emisje, które miały miejsce od sierpnia, w tym emisja dolarowa, którą zrobiliśmy jesienią po kilku latach nieobecności na rynku dolarowym, idą już na konto przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych – powiedziała minister finansów.

PAP/RO