Giełdowy pesymizm. Spadły wpływy z debiutów

W IV kw. br. negatywny trend na globalnym rynku debiutów giełdowych (IPO) uległ dalszemu pogłębieniu. Od stycznia do grudnia 2022 r. liczba transakcji zmniejszyła się o 45 proc., a wpływy o 61 proc. względem ubiegłego roku - wynika z opublikowanego w czwartek raportu „EY Global IPO Trends”.

W przygotowanym przez firmę doradczą EY raporcie dotyczącym trendów na globalnym rynku debiutów giełdowych (ang. Initial Public Offering - IPO) odnotowano odwrócenie się sytuacji po rekordowym 2021 r. przy jednoczesnej poprawie względem przedpandemicznego 2019 r. Analitycy przewidują poprawę w drugiej połowie 2023 r.

W skali globalnej, w okresie od stycznia do grudnia (2022 r.), liczba transakcji zmniejszyła się o 45 proc. - z 2436 do 1333. W przypadku wpływów, spadki wyniosły 61 proc. – z 459,9 do 179,5 mld dolarów - podano w raporcie.

Analizując wyniki obejmujące wyłącznie IV kw. 2022 r., można zaobserwować pogłębienie negatywnej sytuacji na rynku. W tym okresie miały miejsce 334 debiuty o wartości 31,9 mld dolarów. To mniej o odpowiednio 50 proc. i 73 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Eksperci zastrzegli, że w porównaniu do 2019 r. całoroczny wolumen transakcji wzrósł w 2022 r. o 16 proc.

Porównując dane rok do roku, otrzymujemy niezwykle negatywny obraz, będący efektem niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznych napięć. Pamiętając jednak, że 2021 rok był rekordowy dla rynku IPO, a także sięgając wstecz do wyników z czasów sprzed wybuchu pandemii koronawirusa, zyskujemy znacznie szerszą perspektywę. Pozwala ona spojrzeć na obecną sytuację z mniejszą dozą pesymizmu – oceniła partnerka EY Polska Anna Zaremba odpowiedzialna za rynek IPO.

Najmniejsze spadki na rynku IPO odnotowano w tym roku w rejonie Azji-Pacyfiku, a największe w obu Amerykach, mimo że związany z wojną wzrost cen surowców energetycznych i powodowany tym skok inflacji najmocniej dotknęły Europę.

Według autorów raportu najlepszą kondycję rynku IPO w 2022 r. obserwowano w obszarze Azji-Pacyfiku, gdzie zanotowano 845 debiutów giełdowych o wartości 120,6 mld dolarów. Pomimo spadków o odpowiednio 26 proc. i 31 proc. rezultaty te wciąż odpowiadają za 63 proc. (wolumen) i 67 proc. (wartość) globalnych wyników.

Na przeciwległej stronie skali znajdują się giełdy w obu Amerykach. Porównując dane roczne (2021 vs. 2022) liczba transakcji w tym regionie zmniejszyła się o 76 proc. (z 532 do 130), a ich wartość aż o 95 proc. (ze 174,5 do 9 mld dolarów). Jeszcze bardziej pesymistycznie prezentują się wyniki za czwarty kwartał, kiedy zanotowano spadki o odpowiednio 86 proc. i 96 proc. - dodali analitycy.

Znaczne spadki odnotowano również w obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę obszarze EMEIA. Od stycznia do grudnia w tej części świata odnotowano łącznie 358 debiutów giełdowych (mniej o 53 proc. rdr) o wartości 49,9 mld dolarów (spadek o 55 proc. rdr). Na samym Starym Kontynencie te spadki wyniosły odpowiednio 70 proc. (wolumen; w roku 2022 – 149 transakcji) i 78 proc. (wartość; w roku 2022 – 18 mld dolarów).

Autorzy podsumowania zastrzegli, że w przyjętej w raporcie EY metodologii nie są uwzględniane przypadki takie jak jedyne tegoroczne debiuty na Giełdzie Papierów Wartościowych - przejście ośmiu przedsiębiorstw z NewConnect na parkiet główny.

Wojna w Ukrainie przyniosła znaczący wzrost cen surowców energetycznych, a w ślad za nimi również inflacji. Najbardziej dotkniętym obszarem geograficznym była Europa. Otworzyło to szersze możliwości na giełdowy debiut dla spółek energetycznych, co znalazło szczególne odzwierciedlenie na rynkach Bliskiego Wschodu oraz Chin. Równocześnie napięcia pomiędzy tym ostatnim krajem a USA znacząco zredukowały obecność firm z Państwa Środka na amerykańskiej giełdzie. Te zjawiska pokazują, że rynek IPO stanowi system naczyń połączonych, czego efektem jest zmniejszona aktywność na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – oceniła partnerka w zespole doradztwa strategicznego i transakcji EY Polska Magdalena Warpas.

Według autorów „EY Global IPO Trends” globalne rynki patrzą z większym optymizmem na 2023 rok, zwłaszcza na trzeci i czwarty kwartał, licząc m.in. na spadek cen energii czy zatrzymanie procesu podwyżek stóp procentowych.

Potencjalne dalsze zaciskanie polityki monetarnej, eskalacja działań wojennych w Ukrainie lub globalnych napięć geopolitycznych będą miały negatywny wpływ na ceny akcji i zyski przedsiębiorstw, co przesunie okres, w którym organizacje będą decydowały się na debiut giełdowy - zastrzegli analitycy.

W raporcie wskazano, że choć sektor technologiczny odpowiadał w 2022 r. za 23 proc. globalnego wolumenu transakcji IPO, to wiele przedsiębiorstw innowacyjnych zanotowało spadek wysokości wycen.

Inwestorzy coraz większą wagę, zamiast do perspektyw rozwoju, przykładają do takich aspektów jak zyskowność. W efekcie zyskują spółki z sektora energetycznego, który jest liderem pod względem wartości transakcji IPO (22 proc. w 2022 roku). Przedstawiciele tej gałęzi gospodarki odpowiadają również za 4 z 10 największych debiutów rynkowych z okresu styczeń-grudzień, a także przyczynili się do tego, że transakcje o wartości ponad 1 mld dolarów osiągnęły średnio 45 proc. wyższą wartość niż w 2021 roku.

