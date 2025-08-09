Bruksela widzi aferę KPO: muszą reagować polskie władze

Nie milkną echa afery związanej z Krajowym Planem Odbudowy. Jest już reakcja Komisji Europejskiej. „Polska ma obowiązek podjąć działania wyjaśniające” – przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli Maciej Berestecki, rzecznik KE. Wskazał, że na jakiekolwiek nieprawidłowości, jeśli są, „w pierwszej kolejności muszą zareagować polskie władze i to one muszą wdrożyć działania naprawcze” – podaje portal wPolityce.pl.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska sprawdzi, czy te kontrowersyjne projekty dla mikorfirm spełniają kryteria uzgodnione w ramach KPO, dopiero gdy Polska przedstawi wniosek o płatność. Taki wniosek planowany jest w listopadzie - pisze portal wPolityce.pl.

Obowiązkiem państw członkowskich jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony interesów finansowych Unii, w tym zapewnienie korekt i, w razie potrzeby, wszczęcie postępowania prawnego w celu odzyskania sprzeniewierzonych środków — przekazały dziennikarce RMF FM służby prasowe KE.

Polska ma wszelkie instrumenty do skontrolowania i wyjaśnienia potencjalnych nieprawidłowości wokół środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - przekazał PAP w sobotę rzecznik KE Maciej Berestecki i dodał, że Komisja Europejska nie interweniuje na tym etapie.

Z tego, co zapowiedział premier wynika, że polskie władze podejmą działania, by wyjaśnić podejrzenia - podkreślił Berestecki. - Gdy działania rządu okażą się nieskuteczne, wtedy my podejmiemy interwencję - przekazał PAP w sobotę rzecznik KE.

»» Więcej o reakcji Komisji Europejskiej czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Komisja Europejska reaguje na wielką aferę KPO: „Polska ma obowiązek podjąć działania wyjaśniające”

PAP, RMF FM, Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O aferze z pieniędzmi z KPO czytaj tutaj:

Afera z pieniędzmi z KPO. Rząd wyłącza stronę z danymi!

Afera ze środkami KPO rozwija się z siłą pożaru

Posłowie PiS: KPO to największa afera obecnego rządu

Piotr Müller: wydatki z KPO do pilnej kontroli unijnej!

Sasin zawiadamia prokuraturę w sprawie KPO i Tuska!

»»Oto co Polacy będą musieli spłacać w ramach KPO: „Kasa Platformy Obywatelskiej”! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!