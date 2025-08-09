Rafał Brzoska: „KPO = Koniec Programu Odbudowy”

KPO = Koniec Programu Odbudowy. (…) Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC – napisał na platformie X Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost. Jego wpis na X ma już pół miliona wyświetleń.

Żal również tych wszystkich NAPRAWDĘ kapitalnych projektów, które stworzono dzięki KPO,a zostały przyćmione zakupami ekspresów, jachtów,czy swingers clubow (jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe) – dodał biznesmen, który do niedawna był szefem zespołu ds. deregulacji gospodarki, powołanego przez premiera Donalda Tuska.

Brzoska: tak, to już jest koniec KPO…

Rafał Brzoska były dopytywany przez internautów na X, czy naprawdę uważa, że to koniec KPO: Panie Rafale, serio Pan wierzysz, że to koniec? Wywalą jakiegoś stażystę, nie dadzą premii referentowi, ale kasa na bzdury dalej będzie płynąć, bo trzeba ją wydać.

Właściciel InPost napisał w odpowiedzi:

TAK KONIEC-bo już żaden „dobry” urzędnik , „ze strachu” nie zaakceptuje żadnego „nawet najlepszego rozwojowego projektu” - a te „rozwojowe na serio” są najtrudniejsze do oceny -więc nastąpi paraliż i Polska straci te środki bezpowrotnie.

Łatwo ocenić zakup ekspresu do kawy, a dużo trudniej komercyjne qadrocoptery do przewozu ludzi - a mamy 3 takie prototypu latające i rewolucyjne na skalę światową - komentował Rafał Brzoska.

Oprac. Sek

