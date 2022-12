CPK z nową umową! Ten kontrakt zrealizują Hiszpanie

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podpisał umowę z hiszpańską firmą IDOM, która została wybrana w przetargu na Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (ASID). Wartość podstawowego zakresu umowy wynosi 56 mln zł netto – przekazała w czwartek spółka CPK.

Jak poinformowała spółka CPK, ASID będzie odpowiedzialny za wdrożenie i integrację systemów ICT (teleinformatycznych) oraz specjalistycznych sieci lotniskowych SAS.

„Prawidłowo wykonane zadanie ASID stanie się podstawą do realizacji dalszych działań projektowych CPK. Jego prace mają nie tylko umożliwić zaprojektowanie, określenie specyfikacji oraz wdrożenie systemów ICT/SAS, ale także stać się częściowo podstawą prac dla Master Architekta (MA), Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE), a także Projektanta Obiektów Wspierających (SIE)” – przekazała liderka projektu integracji systemów lotniskowych w CPK Karolina Pracz.

Kontrakt podpisany przez CPK i IDOM zakłada zebranie wymagań technicznych dla systemów ICT/SAS, zaprojektowanie ich integracji, uwzględnienie wymagań cyberbezpieczeństwa oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych (np. biometrii) i zarządzania danymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) – przekazano. Dodano, że wartość podstawowego zakresu umowy wynosi 56 mln zł netto.

W przekazanej PAP informacji zwrócono uwagę, że dobrze zrealizowane projekty ASID dają gwarancję wysokiej jakości działania lotniska, m.in. poprzez bezawaryjną obsługę pasażerów i samolotów, zarządzanie energią oraz sprawnie działające systemy bezpieczeństwa.

Obok ASID na projektowanie CPK składają się zadania: MA, MCE i SIE.

Brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold (we współpracy z Kuryłowicz and Associates) jako MA odpowiedzialne będzie za zaprojektowanie m.in. terminala pasażerskiego oraz dworca kolejowego. Z kolei do zadań Dar Al-Handasah Consultants jako MCE należy m.in. dokumentacja projektowa dla dróg startowych, tuneli kolejowych i systemów lotniskowych.