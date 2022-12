Ukraińcy będą się szkolić w USA?

Pentagon rozważa możliwość szkolenia ukraińskich sił zbrojnych w obsłudze systemów rakietowych Patriot w Stanach Zjednoczonych, poinformowało w piątek Politico.

Według informacji przekazanych przez dwóch urzędników Departamentu Obrony Pentagon rozważa szkolenie ukraińskich sił zbrojnych w zakresie obsługi systemu obrony przeciwrakietowej Patriot w bazie wojskowej w Stanach Zjednoczonych, pisze Politico.

Od lutowej inwazji Rosji ukraińskie siły zbrojne ukończyły szkolenie w zakresie min. obsługi haubic M777 i HIMARS MLRS. Jednak takie szkolenia odbywały się w Europie Wschodniej, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Do tego momentu żadne szkolenie nie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, informuje Politico.

Tym razem, pisze Politico, Pentagon rozważa możliwość przeprowadzenia całości lub części szkolenia sił zbrojnych Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Sensowne byłoby przeprowadzenie szkolenia w Fort Sill w Oklahomie, gdzie znajduje się większość instruktorów i skomplikowanych symulatorów – powiedział jeden z urzędników. Urzędnik powiedział, że przeprowadzenie szkolenia w Europie byłoby wykonalne, ale wiąże się to z większymi trudnościami logistycznymi.

Chociaż nie podjęto ostatecznej decyzji, wiadomość, że Departament Obrony rozważa przeprowadzenie szkolenia w Stanach, nadeszła dzień po tym, jak administracja Bidena ogłosiła, że dostarczy jedną baterię Patriot – wyrafinowany system obrony powietrznej przeznaczony do zestrzeliwania nadlatujących pocisków i samolotów — na Ukrainę, aby pomóc w obronie przed rosyjskimi atakami.

Kijów prosił o Patrioty od miesięcy, przypomina Politico, ale jedną rzeczą, która wstrzymywała decyzję USA, była złożoność systemu i długi proces szkolenia wymagany do jego obsługi. Oczekuje się, że szkolenie Ukraińców do obsługi Patriota, co zwykle wymaga udziału 90 żołnierzy zajmie kilka miesięcy, powiedział Pentagon.

https://www.politico.com/news/2022/12/22/military-training-ukrainians-patriot-united-states-00075284

PAP/ as/