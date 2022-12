Polskie wsparcie dla Ukrainy i uchodźców - są nowe dane

Polskie wsparcie dla Ukrainy i uchodźców sięgnęło 35-40 mld zł w tym roku, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk

Wydatki na broń przekazaną Ukrainie to ok. 10 mld zł, wsparcie dla ukraińskich uchodźców bezpośrednio z budżetu państwa ok. 6 mld zł, a pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych - ok. 10 mld zł. Pozostałe ok. 10 mld zł to prywatna pomoc Polaków.

Wiceprezes PFR podał, że na koniec listopada br. uchodźcy pobierali świadczenia 500+ na 328 tys. dzieci, na 12 tys. dzieci pobierali świadczenie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, na 141 tys. dzieci - świadczenie 300+, a na 35 tys. dzieci pobierane były zasiłki rodzinne.

Jednocześnie ponad 1 mln osób otrzymało specjalne świadczenie 300 zł na start.

System stworzony przez rząd (najpierw pomoc, docelowo praca) - działa dobrze - dodał Marczuk.

Obecnie w Polsce przebywa ok. 950 tys. uchodźców. Łącznie z osobami, które przybyły do Polski przed wojną, w naszym kraju przebywa 2,3 mln Ukraińców.

Składki i podatki uchodźców to szac. 4 mld zł w 2022, 6 mld zł w 2023

Wpływy ze składek i podatków od pensji uchodźców można szacować na 4 mld zł w 2022 r. i na 6 mld zł w 2023 r., poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk. Na podstawie zgłoszenia do urzędu pracy zatrudnionych jest obecnie około 770 tys. ukraińskich uchodźców.

Jednocześnie szacowane przyszłoroczne wydatki na 500+ dla ukraińskich uchodźców to 2,3 mld zł, a na edukację ukraińskich dzieci - 2,4 mld zł.

Obecnie 770k osób z UKR zgłoszonych do urzędów pracy od lutego na podst. specustawy, ale mogą być duble+także ci, którzy byli przed wojną. […] Można szacować, że w 2022 z samych podatków i składek z pensji uchodźców wpłynęło do budżetu ok. 4 mld zł, a 2023 wpłynie ok. 6 mld zł

Wskazał, że według szacunków zatrudnionych jest ok. 60-70% uchodźców.

Można szacować, że ok. 60-70% uchodźców pracuje (ok. 320 z 450k w wieku prod.). Bardzo wysoki ich wskaźnik zatrudnienia - podkreślił wiceprezes PFR.

Obecnie w Polsce przebywa ok. 950 tys. uchodźców z Ukrainy. 90% z nich to kobiety i dzieci. Zaledwie 6% jest w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej uchodźców przebywa w woj. dolnośląskim i mazowieckim.

Około 191 tys. dzieci uchodźców uczy się w polskich szkołach (65% wszystkich ukraińskich dzieci w wieku szkolnym, 43 tys. w przedszkolach (50%).

