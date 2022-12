Kierowca Tesli utknął w Święta - na ładowanie było za zimno!

Właściciel elektryka utknął w Święta pod ładowarką, ponieważ mróz okazał się zbyt srogi, by naładować auto - e-auto. Nie mogę przestać się śmiać – opisuje zdarzenie z Teslą Paweł Grabowski, autor autobloga na portalu spidersweb.pl

Opisywane zdarzenie przytrafiło się użytkownikowi Tesli Model S przy temperaturze – 7 st. Celsiusza. Kiedy podjechał do Superchargera naładować auto, po podłączeniu samochodu do ładowarki zobaczył komunikat, że musi chwilę zaczekać ze względu na konieczne podgrzanie akumulatora. Niestety czekać musiał dwie godziny, podczas których akumulator ciągle był podgrzewany i w końcu się… nie naładował. Właścicielowi elektryka nie udało się skontaktować z serwisem Tesli – czytamy w relacji na portalu.

Jak zwykle w komentarzach zlecieli się rycerze elektromobilności, którzy szybko doszli do wniosków, że autor nagrania wszystko robi źle. Po pierwsze powinien był wprowadzić punkt ładowania do nawigacji samochodowej, żeby auto mogło rozpocząć procedurę rozgrzewania baterii już w trakcie jazdy. Poza tym, po co w ogóle wyjeżdżał w mróz? Jak jest zimno, to się w domu siedzi, a nie szwenda się po mieście. Inni mówią, że powinien się cieszyć, że Tesla dba o to, żeby nie uszkodzić akumulatora ładowaniem w zimnie – czytamy na portalu spidersweb.pl.