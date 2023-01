Jak pokonać WIBOR? Ekspert ma kilka rad

Klienci banków coraz częściej chcą iść do sądu z umowami kredytowymi - chodzi, oczywiście, o wzrost WIBORu. Radca prawny Damian Nartowski, w rozmowie z Business Insider wyjaśnia jak to zrobić i czego unikać.

Choć niedawne orzeczenie sądu w Katowicach dało nieco wiatru w żagle kredytobiorcom, niestety z czasem - po zażaleniu banku - sąd ze swej decyzji się wycofał, aż do rozpatrzenia odwołania.

Co może więc w ewentualnym pozwie zadziałać na naszą korzyść?

Jak wskazuje ekspert - wszystko zależy od informacji jaką otrzymaliśmy przed zawarciem umowy. to czy dostaliśmy symulację (i do jakiej wysokości) WIBORu etc. może pozytywnie wpłynąć na nasze szanse w sądzie.

Kluczowy może być też GPW Benchmark SA, który odpowiada za regulamin ustalania WIBORu. Jak podkreśla ekspert:

Zgodnie z art. 384 par. 1 kodeksu cywilnego ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. Paragraf 4 precyzuje, że jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Przepisy te zobowiązują do doręczenia wzorca umowy przed jej zawarciem. Kredytobiorca powinien dostać stosowany przez bank wzorzec, zanim podpisze umowę. Moim zdaniem zaś konsumenci nie mogą być związani postanowieniami odwołującymi się do WIBOR-u, bo banki nie doręczyły im regulaminu ustalania WIBOR-u stworzonego przez GPW Benchmark SA.

Bank jednak może argumentować, iż dostarczenie takiego dokumentu i dołączenie go do umowy byłoby kłopotliwe. Ekspert jednak zbija ten argument:

W dobry nastrój wprowadzają mnie stwierdzenia osób z sektora bankowego, że konieczność doręczania regulaminu ustalania WIBOR zamieszczonego na stronach GPW Benchmark S.A. jest absurdem. Moim zdaniem obrazuje to nieprawidłowe podejście do dość podstawowych zasad posługiwania się wzorcami umów w obrocie.

Szanse na walkę z WIBORem więc są, jednak należy pamiętać, iż ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie sąd rozpatrujący konkretną sprawę.

Business Insider/ as/