Edukacja na miarę XXI wieku dla każdej podstawówki w Polsce

W ramach współpracy z programem Laboratoria Przyszłości firma Skriware przekazała blisko 14 tysiącom szkół podstawowych w Polsce dostęp do „Pakietu na start” o rynkowej wartości ponad 21, 58 mln zł. Wartość pakietu dla jednej szkoły wynosi 1560 zł

Od stycznia br. wszystkie szkoły, które zgłoszą chęć otrzymania dostępu do platformy Skriware Academy, będą mogły korzystać z bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów.

W briefingu dotyczącym programu wzięli udział m.in. przedstawicielka Ministerstwa Edukacji i Nauki, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, zarząd spółki Skriware i przedstawiciele mazowieckiego kuratorium oświaty.

Program Laboratoria Przyszłości to największe takie przedsięwzięcie w historii naszego kraju, skierowane do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Bardzo cieszy nas to, że polska branża EdTech brała udział w jego przygotowywaniu, a teraz wspiera nas w realizacji. (…) Wszystkie szkoły, które jeszcze nie dołączyły do tej inicjatywy – zapraszam do zgłoszeń – mówiła minister Orłowska.

Cieszymy się, że już prawie 2500 szkół podstawowych uzyskało dostęp do bezpłatnych Pakietów na start. (…) W ramach Skriware Academy nauczyciele każdej szkoły podstawowej w Polsce mogą rozwijać wyobraźnię uczniów, realizując inspirujące pomysły – powiedział prezes spółki Skriware Karol Górnowicz.