72 dni do XII Mistrzostw Mechaników 2023 w Poznaniu

Pozostało 72 dni do Finału XII Mistrzostw Mechaników 2023. Od 30 marca do 2 kwietnia w Poznaniu odbędzie się największy projekt społeczno - edukacyjny branży motoryzacyjnej i rolniczej w Polsce. Zgłaszać swój udział w przedsięwzięciu można już od 16 stycznia br.

Celem Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników jest wszechstronne kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości trafią na rynek pracy do warsztatów samochodowych, czy sklepów motoryzacyjnych.

Akademia młodego mechanika jest w stanie perfekcyjnie przygotować do zawodu wielu pasjonatów, początkujących jak i dać nową wiedze tym, którzy są już w tej branży. Dzięki Akademii, firmy będą chciały zatrudnić młodych ludzi, bo dzięki, przekazanej wiedzy młodzi będą gotowi na przyszłe motoryzacyjne życie.

W tym roku uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników będą walczyć o podium w sześciu kategoriach: „Młody mechanik” i „Mechanik zawodowy” „Elektromobili” „Młody mechanik maszyn rolniczych „ „Młody lakiernik” „Młody mechanik motocyklowy”.

Przez cały rok trwa Akademia Młodego Mechanika, która przygotowuje młodzież na potrzeby biznesu, motywuje, kształci, zrzesza m- tysiące młodych ludzi oraz zawodowych mechaników gotowych do spełniania się w zawodzie mechanika.

Do uczestnictwa w Akademii oraz Mistrzostwach zachęcają nie tylko partnerzy, sponsorzy ale również mechanicy.

Ludzie po mistrzostwach są wyedukowani, bardziej pewni siebie. Zapisujcie się do tych akcji! Szeroko jesteśmy w stanie dotrzeć do mediów. To pozwala realizować nowe pomysły. To dla was, byście czuli się lepiej już na starcie. Ta aktywność ma poszerzać wasze możliwości. Cały rok działa „Akademia młodego mechanika”, mówi jeden z uczestników Mistrzostw.