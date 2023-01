Forum Ekonomiczne w Davos - Po raz kolejny przyszłość

Dom Polski (Polish House) w Davos, czyli narodowy pawilon położony w centrum szwajcarskiego kurortu, rozpoczyna we wtorek spotkania podczas dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego

Oficjalnego otwarcia Domu Polskiego dokonał w tym roku wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Towarzyszyła mu między innymi prezes PZU - Aleksandra Agatowska.

Po raz czwarty tworzymy w Davos wyjątkowy kawałek Polski. To miejsce spotkań dialogu o Polsce i polskiej gospodarce, stworzony przez wiodące polskie firmy na arenie międzynarodowej. Agenda i zaproszeni goście pomagają wyjaśniać kluczowe dla nas wątki. Mówiąc, że to wyjątkowy czas nigdy nie było to tak prawdziwe jak teraz. Od początku wojny zmagamy się nie tylko z rosyjską siłą wojskową, ale jej wpływem na nasze gospodarki - mówiła Agatowska.

Dodała, że inwestycja w naszą gospodarkę przez firmy zagraniczne to jasny sygnał, że pocisk rakietowy nie jest silniejszy od wolnego świata. Że nie ma lęku, który chce stworzyć rosyjski agresor.

W kilku panelach dyskusyjnych trwających do czwartku wystąpi ponad 30 polskich i zagranicznych polityków, ekspertów, przedstawicieli dużych firm i banków oraz dziennikarzy, którzy będą rozmawiali między innymi o zrównoważonym rozwoju, gospodarce cyfrowej, bezpieczeństwie i globalnym kryzysie.

To podniosły moment, jakim jest otwarcie Polish House. Tu, gdzie skupiają się nitki światowej gospodarki, gdzie kreśli się nitki rozwoju, buduje strategię rozwoju nie tylko gospodarczego ale i świata. To już czwarty polski dom. Już trzy otwarcia były z moim udziałem, więc myślę, że to kawał historii za nami, a czeka nas wielka przyszłość - stwierdził Jacek Sasik.

Przypomniał, że my Polacy wiedzieliśmy kim jest Putin, jakim krajem jest Rosja, nie ulegaliśmy iluzjom, jak większość przywódców światowych, którzy wierzyli, że Rosja może być cywilizowanym uczestnikiem wydarzeń na świecie.

O dwóch chciałbym szczególnie mocno powiedzieć. Pierwszy to wojna na Ukrainie, jak odpowiadać na jej wyzwania i jak wybiegać w przyszłość, bo głęboko wierzymy, że agresor rosyjski zostanie pokonany , a naród ukraiński będzie miał szansę długo cieszyć się owocami pokoju. Ale to wyzwanie wszystkich wolnych narodów, by w tym im pomóc. Każdego dnia widzimy jak niszczone są budynki mieszkalne, miasta, infrastruktura krytyczna. Dlatego przyjmując hasło bridge to freedom mamy na myśli most dla Ukraińców. Chcemy ten most dla Ukrainy budować - mówił.

Wskazał, że Polacy wykazali się wielkim człowieczeństwem i tu chciałby też Polakom za to podziękować, ale pomagamy też instytucjonalnie.

Zaznaczył, że to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wielkie polskie firm, spółki skarbu państwa.

Te firmy muszą też zarabiać, to oczywiste, ale spółki skarbu państwa rozumieją, że są w szczególnej sytuacji, by w trudnych chwilach wspierać Polaków i tu spółki państwowe zdały ten egzamin w ostatnich trzech latach i za to chciałbym z tego miejsca w tym miejscu państwu szczególnie podziękować - dodał.

Podkreślił,, że siła polskiej gospodarki jest powszechnie doceniana, choć może nie w Polsce, bo najtrudniej być prorokiem we własnym kraju, ale siła tych polskich przedsiębiorstw jest doceniana na arenie międzynarodowej. Największe podmioty światowej gospodarki nie wahają się wchodzić na Polski rynek i nawiązywać partnerstw z polskimi firmami.

Fuzja Orlenu z Lotosem oraz uwzględnienie Saudi Aramco jest tego najlepszym przykładem. Wielkie firmy zagraniczne nie obawiają się inwestowania w Polsce i wiedzą, że w Polsce można znaleźć dobrych partnerów, godnych zaufania, z którymi można robić biznes. Życzę, by te wspólne plany zostały zrealizowane, byśmy najlepiej wykorzystali ten Polski Dom, by jeszcze lepiej rozsławić nasze dobre imię w świecie, przekonać jeszcze bardziej, że Polska to dobry kraj do inwestowania, że Polska ma przed sobą dobrą przyszłość. To jest to przesłanie, które z tego miejsca powinno płynąć - mówił.

Dziś możemy mieć satysfakcję z tego, co udało się już zrobić, ale musimy znaleźć rozwiązania na wyzwania przyszłości. Życzę owocnych obrad, dobrych spotkań, świetnych rozmów, a kończąc dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten Polski Dom w tak świetnym wymiarze i formie może zaistnieć i przyciągnąć gości. A w tym roku widzę, że gości znacznie więcej niż dało się tu pomieścić. To dowód na to, że Polska jest dziś atrakcyjnym krajem dla biznesu. Życzę, by to przekonanie jeszcze bardziej się ugruntowało, by w następnych latach trzeba było szukać znacznie większego i bardziej dostępnego dla wszystkich zainteresowanych lokalu - podsumował.