Ogromna inwestycja ORLENU w Gdańsku. Morski Terminal Przeładunkowy

Pół miliarda złotych ma kosztować nowy terminal przeładunkowy olejów, paliw i bioodpadów w Gdańsku, co, jak przekonywał na dzisiejszej konferencji prasowej prezes ORLEN Daniel Obajtek, ma wzmocnić bezpieczeństwo i pewność dostaw produktów.

To jednak nie koniec inwestycji. Obajtek zapowiedział również, że w gdańskiej rafinerii powstanie instalacja, która umożliwi produkcję wysokiej jakości olejów.

Taki koncern jak ORLEN nie ma czasu na odwlekanie inwestycji. Musimy podejmować decyzje tu i teraz – powiedział prezes naszego czempiona.

Jak przekonują władze spółki nowy terminal na nabrzeżu Rafinerii Gdańskiej ma ruszyć już z 2025 r. i umożliwić przeładunek rocznie ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych i biododatków do paliw. Nowy terminal będzie mieć typowe atrybuty morskie, co skróci łańcuch dostaw, odciąży drogę kolejową i gdański Naftoport. Praca rafinerii będzie jeszcze bardziej efektywna.

Jak widać wcale nie chcemy likwidować LOTOSU, jak kłamliwie próbowali przekonywać niektórzy. My będziemy go rozwijać i budować potężny koncern multienergetyczny. Samodzielna firma LOTOS nie miałaby szansy na taką inwestycję. Dzięki temu, że jesteśmy teraz czempionem, jest to możliwe – powiedział Daniel Obajtek.

W podobnym duchu wypowiadał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej minister Marcin Horała.

Słyszeliśmy absurdalne głosy dotyczące fuzji LOTOSU z ORLENEM. Mówili to ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno chcieli sprzedać LOTOS podmiotom zagranicznym. Dzisiaj widzimy, że jest zupełnie odwrotnie. Dzięki ORLENOWI w Gdańsku są środki na rozwój. To połączenie to wielki krok w kierunku bezpieczeństwa Polski. Szczególnie widzimy teraz, gdy Rosja napadła na Ukrainę, widzimy jak jest to ważne_ – powiedział minister Horała.

Jak poinformował PKN Orlen, projekt terminala obejmuje budowę nabrzeża przeładunkowego do obsługi statków o długości do 130 m, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m i szerokości do 17,6 m, rurociągów, stalowych estakad, infrastruktury podziemnej i pomocniczej łączącej terminal z rafinerią w Gdańsku. Terminal zbuduje konsorcjum spółek z Grupy NDI, Biproraf, BPBM „PROJMORS” i Scherzer GmbH.

Terminal umożliwi przeładowywanie komponentów i biokomponentów, będących składnikami biopaliw.

Jak podała spółka, równolegle w Gdańsku powstaje - związana z terminalem - nowoczesna instalacja HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowy Blok Olejowy. Wartość tego projektu to ponad 1,4 mld zł. Instalacja HBO w gdańskiej rafinerii umożliwi produkcję wysokiej jakości olejów. Jej budowa rozpoczęła się pod koniec 2021 roku.

Dzięki instalacji HBO, realizowanej od 2021 r. poprawi się ekonomika przerobu ropy naftowej. Wprowadzenie na polski rynek oraz rynki zagraniczne najnowocześniejszych olejów bazowych grupy II, które są zupełnie nową kategorią produktów, spowoduje znaczący wzrost konkurencyjności koncernu. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton tych olejów oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych – czytamy w komunikacie, który przedstawiono przed konferencją prasową.

Wrażenie robi skala inwestycji, jeśli chodzi o sam przerób ropy.

Przeznaczamy łącznie 2 mld zł na inwestycje, które zwiększą opłacalność przerobu ropy naftowej rafinerii, a także wzmocnią bezpieczeństwo dostaw produktów. Inwestując we własną infrastrukturę, zwiększamy naszą niezależność od partnerów zewnętrznych, a tym samym generujemy znaczące oszczędności w obszarze logistyki. Co ważne, wykorzystujemy przy tym potencjał lokalnych firm, które na nasze zlecenie będą pracowały przy tym projekcie – powiedział Daniel Obajtek.

Zaznaczmy, że gdańską inwestycje zrealizuje lokalna firma NDI.

Prace realizujemy w newralgicznym punkcie, jakim jest teren gdańskiej rafinerii. Wymaga to od nas bardzo precyzyjnego planowania pracy i realizacji robót z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – stwierdziła prezes Grupy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Jak zauważył podczas konferencji wojewoda pomorski Jacek Drelich, województwo pomorskie jest obecnie najprężniej rozwijającym się regionem Polski. Na inwestycje przeznaczane są setki miliardów złotych.

Cieszy, że wiele tych inwestycji wkrótce zostanie w pełni zrealizowana i oddana do użytku – zaznaczył Drelich.

Prezesi Daniel Obajtek i Winiarek-Gajewska wspólnie wmurowali symboliczny kamień węgielny.

