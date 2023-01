Nowy trend: odprawiają wirtualne msze w grze „Rolbox”

Msze Święte odprawiane przez dzieci w grze „Roblox” zelektryzowały internet. Sam Benedykt XVI przyznał, że jako dziecko często bawił się w księdza – powiedział ks. Mateusz Kopa. Inny duchowny wspomina o grzechu ciężkim.

Roblox to obecnie najpopularniejsza platforma do tworzenia gier. Powstała w 2006 i w czasie pandemii zyskała na popularności. Gracze mogą w dowolny sposób kreować wirtualną rzeczywistość i zapraszać do swojego świata kolejnych gości.

Swoją opinią na temat gier podzielił się z KAI ks. Mateusz Kopa, wikariusz parafii Trzeszczany.

Absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Dzieci zawsze bawił się w Mszę. Pamiętam, że kiedyś byłem w muzeum, w którym można było zobaczyć zabawki dzieci sprzed lat. Były tam również drewniane ołtarze, figurki ministrantów i księży w specjalnie uszytych ornatach. Sam Benedykt XVI przyznał, że jako dziecko często bawił się w księdza, ocenił.

Zdaniem kapłana, samo zainteresowanie zagadnieniami związanymi z liturgią, bardzo dobrze świadczą o młodzieży zaangażowanej w tę inicjatywę.

Podoba mi się to, że oni chcą to zrobić dobrze, przynajmniej ci, którzy do tej pory się tym zajmowali. Chłopcy nawzajem się upominają, kiedy widzą błędy. Wczoraj rozmawiałem z kolegą księdzem, który powiedział do mnie: ‘Wiesz ja chciałbym żeby księża się tak nawzajem upominali, wskazywali, że gdzieś znaleźli błąd liturgiczny’ – powiedział.

Na ważny aspekt gier wskazuje inny duchowny - Sebastian Picura.

Jeżeli taka gra miałaby na celu znieważenie wartości religijnych, wtedy jest to grzech ciężki” – wskazuje na nagraniu duchowny.

natemat, goscniedzielny, jb