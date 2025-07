Ochrona danych w internecie – co warto wiedzieć?

W erze cyfrowej dane osobowe są cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – zarówno dla firm, jak i… cyberprzestępców. Wystarczy kilka niepozornych informacji, by ktoś ukradł Twoją tożsamość i zaciągnął zobowiązania na Twoje nazwisko. Dlatego ochrona danych w internecie przestaje być wyłącznie domeną instytucji – to obowiązek każdego z nas. Jak nie dać się oszukać i co możesz zrobić, by skutecznie chronić swoje dane?

Dlaczego warto dbać o swoje dane osobowe?

Wyciek danych osobowych to nie tylko naruszenie prywatności – to realne ryzyko strat finansowych i prawnych. Wystarczy numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres, by oszust mógł np. wziąć szybki kredyt, podpisać umowę leasingową lub wynająć sprzęt, który zniknie bez śladu. Ofiara dowie się o tym dopiero wtedy, gdy pojawią się monity o spłatę.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że liczba prób wyłudzeń rośnie z roku na rok. Na celowniku są nie tylko seniorzy, lecz także aktywne zawodowo osoby, które nieświadomie udostępniły dane w fałszywym formularzu lub poprzez kliknięcie linku z wiadomości phishingowej od rzekomego operatora telekomunikacyjnego, dostawcy prądu czy firmy kurierskiej.

Jakie dane najczęściej padają łupem oszustów?

Cyberprzestępcy najczęściej celują w dane osobowe, które umożliwiają zidentyfikowanie i podszycie się pod konkretną osobę. To m.in.:

• imię i nazwisko;

• PESEL;

• adres;

• numer dowodu osobistego;

• login i hasła do kont bankowych, urzędowych, e-maila.

Często ofiary same podają je w zbyt wielu miejscach, np. na niezweryfikowanych stronach internetowych, w konkursach lub fałszywych ankietach. Dlatego tak ważna jest rozwaga i zdrowy rozsądek przy każdej prośbie o dane.

Jak się chronić? Proste kroki, które robią różnicę

Bezpieczeństwo danych to proces – nie wystarczy jednorazowa zmiana hasła. Dlatego:

1.Używaj silnych, unikalnych haseł i nie zapisuj ich w przeglądarce.

2.Korzystaj z dwuetapowego uwierzytelniania, jeśli dana usługa na to pozwala.

3.Zachowaj czujność przy e-mailach i SMS-ach – nie klikaj podejrzanych linków, zawsze kontaktuj się z nadawcą (np. bankiem), aby potwierdzić autentyczność wiadomości.

4.Regularnie aktualizuj system i aplikacje, by uniknąć luk bezpieczeństwa.

5.Nie udostępniaj swoich danych w social mediach (np. zdjęcia dowodu, biletu lotniczego czy potwierdzenia rejestracji na wydarzenie, na które się wybierasz).

Współczesne narzędzia ochrony danych, z których warto korzystać

Oprócz codziennej ostrożności warto rozważyć profesjonalne wsparcie. Mowa przede wszystkim o narzędziach, które monitorują wykorzystanie danych osobowych w czasie rzeczywistym. Coraz więcej osób korzysta z takich usług, by dowiedzieć się, czy np. ktoś nie sprawdzał ich historii kredytowej w BIK (w celu wyłudzenia pożyczki).

Przykładem takiego rozwiązania jest usługa Chroń PESEL, dzięki której możesz otrzymywać alerty o podejrzanych działaniach i natychmiast reagować. To dodatkowy element zabezpieczenia – przydatny zwłaszcza w czasach, gdy coraz więcej spraw załatwiamy online.

Dowiedz się więcej: https://chronpesel.pl/uslugi.

Artykuł sponsorowany