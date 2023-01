Rau: przekazanie czołgów Ukrainie leży we wspólnym interesie

Przekazanie czołgów Ukrainie jest moralne i słuszne, bo agresor musi wiedzieć, że jego ofiara nie zostanie bezbronna i bez wsparcia innych, a z drugiej strony jest to w naszym wspólnym interesie – powiedział szef polskiej dyplomacji w piątek w wywiadzie dla TVP Wilno

Polskie stanowisko jest takie, że czołgi muszą trafić (na Ukrainę). Natomiast nie chcemy robić tego sami, bo to, co my oferujemy, a mówimy o Leopardach 2, to siły jednej kompanii, 14 czołgów. To jest ważny wkład, ale z perspektywy ukraińskiej niewystarczający – wskazał Zbigniew Rau.