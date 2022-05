Rau w Stambule: Turcja, Rumunia i Polska mają wspólne interesy

Kwestie rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię oraz negocjacji w sprawie odblokowania eksportu żywności z ukraińskich portów były wśród tematów piątkowego spotkania w Stambule szefa MSZ Zbigniewa Raua i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana

Rau w piątek w Stambule spotkał się najpierw z szefami MSZ Turcji i Rumunii, Mevlutem Cavusoglu i Bogdanem Aurescu. Wśród tematów ich rozmów było m.in. rozszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię. Wieczorem szef polskiej dyplomacji rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Po tym spotkaniu dziennikarze dopytywali, czy po rozmowach jest optymistą w kwestii szybkiego rozszerzenia Sojuszu o te kraje.

Jak podkreślił „stanowisko Turcji jest nieco inne”. „Ale w historii Sojuszu takie rzeczy już się zdarzały. Jedno jest bardzo istotne: że Turcja, Rumunia i Polska mają wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, na co rosyjska agresja na Ukrainie jednoznacznie wskazuje” – ocenił Rau.

Mówiąc o rozszerzeniu Sojuszu, szef polskiej dyplomacji mówił, że rzecz sprowadza się do tego, że NATO jest najsilniejszym sojuszem w dziejach świata, ale jest takim dlatego, że wzajemnie uwzględnia się perspektywy państw członkowskich i ich interesy.

Pytany czego jego zdaniem Turcja chce od NATO w zamian za zmianę stanowiska, Rau stwierdził, że są to raczej oczekiwania adresowane do poszczególnych państw NATO lub krajów kandydujących. Stwierdził, że obecnie trwają w tej sprawie bardzo szeroko zakrojone konsultacje wewnątrz Sojuszu.

Kiedy mamy do czynienia z interesami, które nie są tożsame, trzeba usiąść do stołu i okazać dużo silnej woli, by do porozumienia doszło. Z reguły rzecz sprowadza się do ucierania wzajemnych interesów, ale jeśli jest wizja i wola, a co do tego nie mam wątpliwości, to należy być optymistą – podsumował.