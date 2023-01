Do 31 stycznia czas na złożenie ZUS IWA

Do 31 stycznia część płatników ma czas na złożenie druku ZUS IWA za rok 2022, przypomina w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek dotyczy płatników zgłoszonych w ZUS od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie wyjaśnia, że informację ZUS IWA za 2022 r. muszą złożyć płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek.

Chodzi o ubezpieczenie wypadkowe i dotyczy płatników, którzy zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych oraz 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON, wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Dokument ZUS IWA powinien zawierać informacje o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2022 r.

Na podstawie tych danych ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Płatnicy, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe z rzędu, do 20 kwietnia otrzymają na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki.

Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana zależnie od stopnia ryzyka uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA i o ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22-560-16-00 i w każdej placówce ZUS.

pap, jb