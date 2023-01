Akademicka Reprezentacja Polski z sukcesami w Lake Placid. Biało-Czerwoni zdobyli do tej pory 15 medali. Uniwersjada jeszcze się nie zakończyła

Uniwersjada zimowa w Lake Placid odbyła się w dniach 12-22 stycznia 2023 r. Wzięło w niej udział 1,5 tys. zawodników. 55 Polaków rywalizuje w 9 dyscyplinach: biathlonie, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, snowboardzie alpejskim, snowboardowym freestyle’u i w skokach narciarskich.

Biało-Czerwoni zdobyli cztery złote medale:

->Nicole Konderla w skokach narciarskich,

->Nicole Konderla i Adam Niżnik w skokach narciarskich,

->drużyna Natalia Jabrzyk, Iga Wojtasik i Olga Kaczmarek w łyżwiarstwie szybkim

->Anna Nędza-Kubiniec w biathlonie,

Mamy również na koncie pięć srebrnych medali:

->Iga Wojtasik i Natalia Jabrzyk w łyżwiarstwie szybkim,

->Barbara Skrobiszewska i Anna Nędza-Kubiniec w biathlonie

->sztafeta Weronika Kaleta, Nicole Konderla i Andrzej Szczechowicz w kombinacji norweskiej)

oraz sześć brązowych medali:

->Joanna Kil w kombinacji norweskiej,

->Kinga Rajda w skokach narciarskich,

->mikst Kinga Rajda i Szymon Jojko w skokach narciarskich,

->Marek Kania w łyżwiarstwie szybkim oraz Wojciech Janik i Barbara Skrobiszewska w biathlonie.

Uniwersjada to największe święto sportu studenckiego, a z powodu pandemii koronawirusa musieliśmy czekać na nie długie cztery lata. Bez wątpienia jednak było warto, bo dzisiaj, już po zakończeniu zimowej uniwersjady w Lake Placid, możemy być dumni z naszych sportowców. Na wielu arenach Polacy pokazali się z bardzo dobrej strony, co ma oczywiście potwierdzenie w liczbie zdobytych medali. Jako szef misji mogę być dumny także z tego, że m.in. dzięki wsparciu Grupy PZU byliśmy w stanie zapewnić tym młodym ludziom optymalne warunki do startu w tej drugiej pod względem wielkości po igrzyskach olimpijskich imprezie sportów zimowych, mówi Dariusz Piekut, szef polskiej misji na uniwersjadę w Lake Placid i sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego.