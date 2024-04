Piątkowski w RMF: Polska jest krajem niedoinwestowanym

Polska, kraj sukcesu z globalnej perspektywy, jak twierdzi prof. Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, stoi obecnie w obliczu kluczowych wyzwań, którymi są nie tylko demografia, ale również inwestycje, niezbędne do wykorzystania potencjału naszego kraju. W wywiadzie udzielonym dla RMF FM, Piątkowski nakreślił wizję Polski jako potencjalnego lidera gospodarczego Europy, lecz zaznaczył, że brakuje nam strategii rozwoju.

To co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość to inwestycja

Warto zwrócić uwagę na perspektywę ekonomiczną, którą prezentuje prof. Piątkowski. Jest on zwolennikiem większych inwestycji, podkreślając, że Polska jest nadal krajem niedoinwestowanym, mającym ogromny potencjał wzrostu.

Polska jest cały czas krajem, który jest niedoinwestowany. Przez tysiąc lat byliśmy z tyłu Zachodu i mamy ogromny potencjał, żeby iść do przodu a inwestycje są tutaj kluczowe. Mamy na to pieniądze. Dzisiaj dług Polski w stosunku do dochodu narodowego jest dokładnie taki sam, jak 30 lat temu, mimo tego „rozdawnictwa”, które w międzyczasie niby miały miejsce - powiedział prof. Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie.

Decyzje podejmowane obecnie będą miały wpływ na naszą przyszłość gospodarczą i społeczną. Czas, abyśmy jako naród przyjęli otwartą i ambitną wizję dla naszej przyszłości. Zaznaczył, żeby nie zaciskać pasa bo to niczemu nie służy.

Polki potrzebne na rynku pracy

Jak podkreśla prowadzący Robert Mazurek, „programy 500 plus i 800 plus nie przyniosły spodziewanych efektów demograficznych”, ponieważ „daliśmy 500 plus i 800 plus, a ludzi od tego nie przybywa”. Według ekonomisty, programy te odniosły jednak sukces w innym rozrachunku.

Te programy pomogły podnieść poziom godności społeczeństwa. Trudno te czynniki wrzucić do modelu ekonomicznego. Te programy prawie zlikwidowały biedę w Polsce - mówił prof. Piątkowski.

Obecnie dużym wyzwaniem jest poradzenie sobie z problemem demograficznym, dlatego konieczne jest zatrzymanie kobiet na rynku pracy.

Babciowe” nam się przyda. Polska potrzebuje większej liczby kobiet, które pozostaną na rynku pracy. I musimy poradzić sobie z problemem demograficznym, który jest największym wyzwaniem dla Polski w ciągu kolejnych dekad. W przeszłości zaniedbaliśmy ten problem- dodał Piątkowski.

Euro „tak, ale nie szybko”

Podczas wywiadu, odniesiono się także do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Piątkowski wyraził opinię, że zarzuty nie są wystarczająco mocne z ekonomicznego punktu widzenia.

Nie jestem prawnikiem, ale jako ekonomista nie widzę, żeby te zarzuty były wystarczająco mocne – stwierdził prof. Marcin Piątkowski

Padło również pytanie o ewentualne wejście Polski do strefy euro. Piątkowski podkreślił, że Polska powinna w końcu dołączyć do euro, ale nie zbyt szybko, mając na uwadze dotychczasową politykę Europejskiego Banku Centralnego. Przestrzegał także, że strefa euro może prowadzić do pogłębiania nierówności między krajami.

Na podstawie rmf, jb