Bułgaria kontra Macedonia: Nowy konflikt w Europie?

Sofia podejmie poważne kroki, by bronić praw bułgarskiej mniejszości w Macedonii Północnej; przerwana zostanie m.in. realizacja wspólnych projektów ekonomicznych i kulturalnych - poinformował w środę szef MSZ Bułgarii Nikołaj Miłkow w związku z wzrostem napięcia w stosunkach ze Skopje.

Rząd Bułgarii nie wyklucza kolejnego weta wobec starań Macedonii Północnej o przyjęcie do UE. Miłkow razem z bułgarskim ambasadorem w Skopje Angelem Angelowem, który został wezwany do Sofii na konsultacje, wystąpił w parlamencie, przedstawiając stanowisko władz w sprawie pogorszenia stosunków dwustronnych po brutalnym pobiciu sekretarza bułgarskiego ośrodka kultury w Ochrydzie Christiana Pendikowa.

W czwartek Pendikow, który należy do bułgarskiej mniejszości, został napadnięty i pobity w Ochrydzie w zachodniej części Macedonii Płn. Odniósł ciężkie obrażenia i przeszedł w Bułgarii poważną operację. Uważa się, że napad na Pendikowa był motywowany nienawiścią na tle etnicznym.

Po incydencie do Sofii przybył szef macedońskiej dyplomacji Osmar Bujani, odwiedził Pendikowa w szpitalu, lecz zdaniem władz bułgarskich nie podjął wystarczających kroków, by doprowadzić do poprawy stosunków z Bułgarią.

Napięcia w tych relacjach, wynikające z zaszłości historycznych, ciągną się od powstania niezależnego państwa macedońskiego 1992 roku. Bułgaria domaga się od Macedonii Płn. m.in. uzgodnienia treści podręczników historii. W lipcu 2022 roku Sofia udzieliła zgody na rozpoczęcie negocjacji Macedonii Płn. w sprawie akcesji do UE. Zgoda jednak jest warunkowa i może być wycofana w każdej chwili.

